心態崩了！老公前任苗條凍齡「像大學生 」 網暖回二寶媽：很偉大

見到另一半的前任，不免令人覺得尷尬、會不由自主地比較。一名女網友透露，在百貨公司美食街偶遇老公的前女友，對於女生32歲仍然青春的樣貌，她直呼「心態崩了」。

Dcard女網友24日以「見到老公的前女友，心態有點崩了」為題發文，她表示前幾天跟老公去百貨公司美食街吃飯，看到老公跟一位單獨行動的女生攀談了幾句，那個女生看起來年紀只有20出頭，白白瘦瘦的，綁著馬尾穿著素T，後來才得知是老公的前女友。

原PO覺得對方看起來很年輕，知道和老公同樣32歲，是唸書時同一個科系的女友，不禁感嘆「我的心態有點崩了」。她透露自己28歲就成了二寶媽，「這幾年的折騰使模樣看起來像40歲的婦人，而前女友32歲未婚未育，仍頂著青春的樣貌，一個人跑去百貨公司悠閒愜意地逛街吃飯，我想若我沒有結婚生子，如今是不是也能活成那副模樣呢？」

文章曝光後引發熱烈討論，有網友回應：「魚與熊掌不能兼得」、「不生育本來就不容易老」、「也有把自己打理很好的媽媽，為什麼妳要把輸人的自卑怪在家人身上呢？」但也有不少人暖心表示：「我完全理解一打二很狼狽又崩潰的心情」、「願意生兒育女當母親的都很偉大」、「把她當成妳的動力，好好愛自己」、「說不定妳羨慕的女生，她同樣也羨慕妳，所以不要一直去羨慕別人，不然妳自己都會讓自己不快樂」。