父母離婚女改母姓！男友媽竟喊「同姓不能結婚」 網勸分：遠離媽寶

現代人可以選擇從父姓或從母姓，有位女網友說最近父母離婚，她跟著媽媽改姓王，她的王姓男友媽媽得知，卻告訴她依照習俗「兒子不能娶同姓氏女人」，讓女生很傻眼。

原po在匿名公社以「我不知道我改姓有什麼錯」發文，稱父母離婚後，她從母姓改姓王，而男友正好也姓王，男友媽媽得知她改姓後，當著女生的面說，「不要兒子娶同姓氏的女人」。男友一臉錯愕，先把女友送回家，男友事後卻沒有任何說法，讓她很切心。

網友一面倒勸分，「謝絕一切『我媽說』」、「如果你男友連點事都處理不了，你還是別嫁他」、「老古板，分手比較快樂，不然以後會很痛苦」、「男友如果打算結婚，他就得處理自己媽媽的問題，假如他擺爛不處理，剛好也可以看出以後婆媳問題他的態度」、「如果你男友沒有反對！恭喜早點看清快逃喔」。

不少人認為同姓只是藉口，「他媽媽只是剛好有藉口不要給妳進門而已」、「同姓不重要，他媽本來就不喜歡你才是重點」、「我就不信妳改回來，他媽就能接受你，醒醒，她只是不想兒子娶你」、「分手原因，媽媽擋箭牌真的很好用」、「如果妳嫁妝億來億去，相信媽媽就不會這麼說了」。

有人喊解套之法，「看看男友要不要也跟著從母姓，就沒這問題」、「同姓戀？很棒棒啊！以後孩子都不用討論跟誰姓」。網友也指出同姓不能結婚的緣由，「老一輩的觀念，同姓五百年前是一家，怕生出有問題的孩子，事實上發生的機率不高」、「查一下族譜嘛！給年輕人一個戀愛自由的機會」。