人妻用歐巴照當桌布遭婆婆嗆「想偷人」 網支持：我也滿屋孔劉

南韓影視產業席捲全球，加速推廣南韓文化，不只讓更多人認識到南韓許多優秀演員，也讓電視劇中高大、帥氣的「歐巴」形象，更加強化於民眾心中。日前一名人妻分享，自己用歐巴的照片當桌布，卻遭婆婆大罵，「妳是打算偷人嗎？」讓她又氣又無奈。

原PO在FB社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文分享，婆婆看到自己用男明星的照片當桌布，便大罵原PO都結婚嫁人了，還看外頭的男人，是不是打算偷人，讓原PO無奈表示，「這位歐巴如果肯偷我，我早就拋家飛走了，還會傻傻留在這裡陪妳跟妳兒子？」

貼文一出，引發留言區一陣暴動，「笑死，這都能偷的話，我肯定第一個先偷（我的歐巴是鄭容和）」、「真的，敏鎬歐巴肯偷我，立刻跟他跑了絕不猶豫」「我還把傑森史塔森設為我先生的來電大頭貼勒」、「我之前放蘇志燮，兒子問我這是誰，我很白目的說『其實，他才是你爸爸』」、「我也滿屋子都是孔劉啊，老公也沒怎樣，婆婆大驚小怪了」、「孔劉如果肯偷我，我入韓國籍也沒問題」。

此外，也有網友表示，「面對無知的老人真的很無言，難道他自己沒偶像嗎」、「女人何苦為難女人」、「真是神經婆」、「把自己的想法幻想媳婦也會這麼做」、「有了男人還是可以有個男神」、「照她的邏輯我都不知道偷了幾個了」、「婆婆滿腦子想媳婦偷人，我婆也是」、「怎有這老古董的人啊」、「公婆都會懷疑媳婦對不起他兒子」、「自取其辱啊！能嫁妳兒子就是妳兒子的福氣好嗎」。