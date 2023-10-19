26歲護理師「擇偶5條件」求姻緣 被月老狂拒絕：問了20幾次

不少人若遇到感情方面的困擾，會去拜月老祈求能到找到另一半或斬斷爛桃花。一名護理師今年26歲是母胎單身，她非常想談戀愛，但去拜了2次月老都求不到紅線，擇偶條件連朋友都認為「太簡單」，但她不解為何到現在仍然是單身，引起不少網友熱烈討論。

一名網友在Dcard「感情版」發文，她是一名護理師26歲母胎單身，薪水大約4~5萬，身高150公分，雖然可以照顧自己，但仍然想要有個可以撒嬌的另一半，她的擇偶條件包含，不要太醜但不是帥哥也沒關係、不用很有錢，薪水可以的話比她高一點或至少跟她一樣、有車加分，但希望是對方負擔得起的資產、身高175公分以上，但170幾公分也能接受、不花心只要對她好即可，朋友看了條件後認為「太簡單」，但她到現在仍然是單身。

原po之前曾去拜過2次月老但都沒求到紅線，擲筊也都是笑筊，紅線是她後來去霞海城隍廟買的，但一年後紅線仍然在皮包裡，她也還是單身，最近她又想去拜月老，不過擲了20幾次甚至換了各種方式問都是都笑筊，月老仍然不願幫她牽線，最後她不信邪直接問，「是不是不想幫我牽線」，沒想到連三次聖筊，令她不禁直呼，「突然覺得手中的筊很重，擲不下去了…還很想哭」。

網友紛紛表示，「我建議你條件改簡單一點1.男的，就這樣」、「為什麼身高一定至少170，168、165不行嗎？160都比妳高欸…」、「護理師太扣分了，生活不規律，工作強度又強，但是是所有職業最值得加薪的」、「『因為霞海的紅線是直接買的』，那你應該沒有遇過，買了套餐結果裡面沒有紅線的月老拒絕往來戶，比如我…」。

有網友則安慰原po，「雖然神明前拜拜是一個心靈慰藉，你光在神明面前就都是全部要請神幫忙或是否定自己，那就像這樣一面笑筊」、「會不會其實，妳的身邊其實就有一個很適合妳的男生，只是妳一直沒注意到他呢？」、「雖然我自己也有列擇偶標準，但我覺得適時的調整一些條件，才不會讓自己擇偶變太困難」、「我覺得條件這件事蠻個人喜好的，況且原po列出來的其他條件大部分都落在情侶相處的中位數，建議可以透過參加活動，來認識跟自己興趣比較相近的人，不過覺得月老爺爺蠻俏皮的，只能說人能做的努力你就多做吧」。

原po最後也解釋，身高部分若很適合就算160幾公分也能接受，沒有等著男生告白，雖然自己不太敢主動，但會努力去試，並不是完全無作為的人，單戀時曾鼓起勇氣追人，但對方出櫃了，「直接輸給性別」，於是希望月老可以幫她一下，看完留言後她收穫頗多，發現她問月老的條件有些確實表達不好，若因這篇文脫單一定會回去找月老還願。