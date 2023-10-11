無能老公「媽寶重症患者」！三句不離我媽...太太怒：什麼時候才斷奶啊

圖/東販出版提供

對有養育之恩的媽媽溫柔體貼的確是種美德，而且人家說，不管是哪種男人基本上都有戀母情結，但還是要有個限度啊！

吃到好吃的東西就說「真想給老媽吃吃看」，看到房屋出售的傳單就指著說「這個房間要給老媽住」，跟他討論孩子的教育問題他就回說「這時候如果是我媽的話……」，簡直三句不離老媽。

話說結婚當天，不知為何婆婆比當新娘的我還要搶眼。小孩的名字為什麼是婆婆決定？母親節時絞盡腦汁思考要送媽媽什麼禮物，但我的生日有送我什麼嗎？是說你還記得我的生日嗎？計畫旅行時也是以婆婆為最優先考量。每次都去洗溫泉，我跟孩子都要泡爛了!!

雖然我知道這樣不對，但我可以趁這個機會大聲說出來嗎？嘶～（吸氣）噁心死了!!!

傾向與對策

如果把太太和孩子看得和老媽同等重要的話，或許還不會那麼介意。

話雖如此，無法忍受老公的戀母情結，卻希望我可愛的兒子能夠把我放在第一位，千萬要小心別被壞女人給騙了啊!!……結果自己也步上了媽寶老公媽媽的後塵嘛！

(本文摘錄自《我的老公就是這麼沒用！無能老公圖鑑》，台灣東販出版，未經同意禁止轉載。)