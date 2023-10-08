中年被裁員沒事做！父親向家人索取零用錢 網：不要給他

這幾年受到新冠肺炎的影響，全球經濟不景氣，國內經濟也跟著受影響，許多人被裁員，中年失業後找工作也相對困難，只能賦閒在家，衍生出一些家庭成員之間的磨擦與不愉快。有一位女網友在「爆料公社」貼文表示自己的父親被裁員就一直閒在家，最近跟家人說每個成員都要給他為數不同的零用錢，不然後果自負，對原po而言完全不能接受，想問一下該怎麼辦？

原po在文中說，她爸被裁員後一直閒在家裡，平時沒事就跟朋友去小吃店喝酒到半夜，回家還會借酒裝瘋，發點小脾氣。有一天原po加班回家發現整個家亂成一片，不僅客廳玻璃拉門破2片，沙發被掀翻，茶几破裂，而且廚房到處都是破掉的碗盤。

她爸那天喝完酒回家，又借酒裝瘋要原po家庭成員每個人每個月給予一筆零用錢，她跟媽媽每人各1萬，妹妹給5000元，否則後果自負。爸爸說完就跑去睡，完全沒要顧慮她們的感受。

原po才剛畢業找到薪水不到5萬的工作，她妹才大二，平常打工的錢都拿來當生活費和補貼學費，媽媽沒在工作怎會有收入，更何況每月光房貸就去掉原po薪水的一半，就算每個月給爸爸1萬，家用也很吃緊。原po想說爸爸才60出頭，應該還可以再找份工作，突然這樣要錢要她們怎麼接受？

網友們看完貼文後，紛紛留言回應原po表示，「不要給他啊，怕什麼」、「建議報警，不要讓他勒索習慣，將來被養習慣了，他會做出更可怕的事」、「不狠一點，到時拿錢讓他跟小吃店女人搞上，妳媽媽會更辛苦，小吃店做黑的很多」，也有人建議可以「去找個警衛的工作不就好，60幾還是好手好腳的，去幫人顧個門，可以辦到吧」；當然有人同情原po的父親，「年紀大了才被裁員，心裡創傷很大，借酒澆愁，典型的失業心理壓力症候群，建議找心理科諮商」、「看有沒有認識的長輩，有同樣情況，請他幫忙開導一下吧」、「等他清醒了，合理的分析給他聽，溝通一個大家都能接受的金額，試試看吧」。

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