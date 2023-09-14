媽寶男「攜媽同遊」蜜月行！妻被迫睡行軍床 十年後離婚悔：人生一片白

不少新婚夫妻，婚後會計劃去蜜月旅行，不過卻有名女網友抱怨，當年她與先生的蜜月旅行，公公竟出錢讓婆婆跟著去，不僅兩人時光被打擾，她更被迫要睡行軍床。如今十年過去，目前正與先生協議離婚中，她不禁感嘆忍讓十年的婚姻，讓她的人生一片空白。

該名網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳」大吐苦水，她表示先生是自己的初戀，同時也是個媽寶男。她回憶起當年的泰國蜜月旅行，當時婆婆還跟著去，因為房間是雙人房加一個行軍床，第一天她和老公睡大床，從第二天開始變成她睡行軍床，老公跟婆婆睡大床。

原po透露，當初是公公出錢，把婆婆推去跟他們蜜月，自己則留在台灣爽。因為婆婆的個性是那種，妳若不接電話，她就會奪命連環叩，外加轟炸你周遭的朋友，加上她本身就吃醋兒子娶老婆，所以公公為了省麻煩，便出了這樣的餿主意。

如今，蜜月旅行已經是十年前的往事，她感嘆這些年來還發生很多媽寶鳥事，有扶養兩個孩子，目前與媽寶先生分居，協議離婚中，因為孩子撫養權她不讓，原po也自嘲自己傻「以為只要我夠忍讓就可以，沒想到忍了十年，讓我的人生一片空白」。

文章曝光，網友們紛紛驚呼居然可以忍十年，「人家母子度蜜月妳去幹嘛？」、「雖然都很扯，但也要是老公睡行軍床吧」、「結婚前他沒有表現出來嗎？你老公的媽寶行為應該婚前就有了」、「這種老公你也生活的下去，佩服」、「我覺得重點不是媽媽，反而是那個還沒斷奶的老公，如果要這樣還不如不要結婚好」、「帶媽媽蜜月就夠奇葩了 怪的是妳居然一起去了」。