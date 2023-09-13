三天兩夜國小畢旅費用不親民？網：買媽媽三天自由值得啊！

【文：武美齡】

圖片來源／家有中學生FB社團

國小畢業旅行三天兩夜費用訂價引熱議，家長對於旅費價格各有見解，有人認為費用不親民，也有爸媽提到以這種價格包吃、包玩、包住，還包領隊司機，以及拋家棄子出門照顧孩子的辛苦老師，已經很划算了，更有家長表示「買媽媽三天自由值得啊」。

提到畢業旅行，學生們總是興奮期待不已，不過旅費對部分家長來說卻可能帶來負擔。有網友爸媽在「家有中學生」貼出自家孩子的畢旅行程表，並詢問「畢業旅行的費用合理嗎？6000元這價錢真的很不親民！」引起網友家長熱議。

以三天兩夜的畢旅行程來看，一起來聽聽爸媽們認為6000元旅費是否合理？

認同：羊毛出在羊身上

「這個價格還行，羊毛出在羊身上，一路上吃好住好平安無虞，孩子盡興父母也安心」、「三天兩夜我覺得合理耶！自己出去玩也差不多這個價格啊！」、「現在飯店一間房間隨便都要破萬，畢旅還包好幾餐，自己可以研究看看這樣的行程要花多少，而且還有同學、老師陪同，吃米不知道米價嗎？」

「想想6000元包吃包玩包住，包領隊司機，還有拋家棄子出門照顧你孩子的辛苦老師，你應該就會覺得很划算了」、「高物價時代，隨便住一晚都是幾千元起跳，還包含三餐跟遊覽車費用，可以接受啊！」、「這樣真的不貴，聯歡晚會都是領隊在帶的，每車至少1~2個領隊也會分組幫帶小朋友，還會幫忙拍照紀錄，最後做成影片給各班」。

另有家長認為「6000元買媽媽自由三天，值得啊！」、「三天2夜很便宜，保母照顧24h2天都不止5000元了」。

我家更貴：七千以上大有人在

在討論串中，有家長提到孩子畢旅費用高於6000元的案例，「我們國小畢旅來回有高鐵，三天兩夜8450元」、「座標新北市，行程大同小異，高鐵來回，7500元」、「我們小學（公校）7700，3天2夜，有搭一趟高鐵」。

價格不是重點：回憶無價

此外，另一派爸媽認為畢旅對孩子來說是一生難忘的經驗，不必太斤斤計較旅費價格，「孩子的快樂回憶無價」、「孩子玩的不是地方，是玩伴！」、「大人花的是錢，小孩買的是和同學的回憶，負擔得起的開心就好」。

不便宜：價錢不親民

不過，仍有部分家長表示畢旅費用可能對經濟造成負擔，「6000元對某些家庭來說的確不便宜」、「6000元是我們全家人10天生活開銷的費用，這花費不是我們平民百姓消費」、「這價錢真的很不親民！只能感嘆一下荷包君」。

圖片來源／Photo Ac

孩子自籌畢旅費用，減輕家長負擔

相較於環境優渥的家庭，在台灣各地有部分國小學生為減輕家長負擔，發起活動來自籌畢旅費用。

例如位於高雄偏鄉的民權國小學生，就在那瑪夏賞螢季販售自製餅乾籌措隔年畢旅費用，遊客們在1天內就場買完捧。

彰化縣文祥國小多年來同樣提倡「自食其力，自己的旅費自己賺」，畢業生以木工、烘焙以及參加各項比賽的獎金來籌措經費，更將經費捐給需要的弱勢、慈善團體。文祥國小畢業生曾在義大世界遇到他校同樣正在進行畢旅的學生，孩子們對自己感到非常驕傲：「因為這麼貴的門票是我們全班一起賺來的！」

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