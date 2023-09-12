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娘家出錢幫買房！老公怨登記妻名下「還不邀我媽來」妻回敬這一字

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為婆媳關係示意圖。圖片來源/ingimage
圖為婆媳關係示意圖。圖片來源/ingimage

有位人妻和婆婆關係很差，近日靠著娘家幫助買了新房，婆家沒出錢，婆婆和丈夫一度還為了「房子登記在妻子名下」發脾氣。新家落成後，老公抱怨「為何只邀請娘家的人來新家玩？沒邀請夫家的人來？」讓妻子傻眼。

原po在臉書《毒姑九賤婆媳討論區》抱怨，新房裝修期間，老公不出錢，只會找廠商麻煩和嫌裝潢貴，「一開始買房還生氣我買自己的名字，哈囉？我爸媽給我的錢，你跟你媽憑什麼生氣我買自己的名字？」

原po回憶過往，曾經和婆婆同住兩年多，婆婆對她一直不好，講話總是帶刺，還造謠原po曾說老公有外遇，動不動就情勒，說自己跟兒子媳婦住的時候，多委屈多忍耐，還罵原po「有錢看不起她」。

原po坐月子期間，和婆婆同住，她不但不幫忙照顧，還整天打電話跟女兒、女婿吵架，老公下班還要先安撫自己媽媽情緒，原po才剛生完，只得自己顧兩個小孩。媳婦訂的月子餐，婆婆也要一起分吃，讓她沒好好坐月子。新仇舊恨一起來，原po爆氣，「我怎麼可能再讓你媽住進來我們家，老公你就滾回去陪你媽吧！」

網友一面倒，「老公問題最大」、「在妳面前嘰嘰歪歪，有外人時候就開始裝可憐」、「兩面說詞真的要說出來對質」、「妳娘家支援妳買房的憑證要留著，以防萬一」、「有夠不要臉的男人，有搞清楚是誰出的錢嗎？」、「明知道自己沒出錢還有臉想要加他名字，錢沒出到一分，意見倒是不少」。

買房 婆婆 媳婦 老公 坐月子

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一句好話

通常讓自己裹足不前的，不是嶄新環境，而是老舊心態。

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