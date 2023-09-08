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心疼初戀離婚帶孩辛苦 已婚男「想替自己勇敢一次」網友全怒了

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友心疼大學初戀離婚後獨自帶小孩，因此想和剛生完2女兒的現任老婆離婚，還稱「想替自己勇敢一次」。示意圖／Ingimage
一名網友心疼大學初戀離婚後獨自帶小孩，因此想和剛生完2女兒的現任老婆離婚，還稱「想替自己勇敢一次」。示意圖／Ingimage

初戀是男人的軟肋，許多男人都對自己的初戀念念不忘。一名網友分享，看到大學初戀離婚後獨自養2個小孩，讓他感到十分心疼與不捨，因此想和剛生完二胎的現任老婆離婚，還稱「想為自己勇敢一次」，引發廣大網友暴怒。

原PO在「爆料公社」匿名發文表示，朋友告訴他大學初戀去年離婚，現在獨自扶養2個小孩很辛苦，因此自己時不時會上網查看她的近況，但看完後總會心疼到整晚睡不著，想衝去抱住她給她依靠，「很想跟她說，分手20多年我一直沒忘記過她，她一直都是我最愛的人。」

原PO解釋，和現任老婆是相親認識，彼此之間沒什麼愛，認為自己若提離婚，對方也會鬆一口氣。然而原PO也苦惱表示，老婆剛生下2個女兒，現在離婚長輩一定反對，「從小父母就告訴我，男人一輩子都要為了家庭活，年輕為了爸媽，結婚生小孩後為了老婆小孩，但現在我很想為自己勇敢一次」。

貼文一出，馬上引發眾多網友撻伐，紛紛傻眼表示，「有病的男人，麻煩看醫生」、「真的有夠不要臉，自私又噁心」、「我到底看了什麼」，並替原PO老婆感到不平，「別人可憐，你老婆小孩就不可憐？」、「那幹嘛要跟老婆結婚？有病？」、「所以離婚了你老婆帶兩個小孩就不可憐？」

許多人氣憤回應，「這叫勇敢？渣吧」、「這不是勇敢一次，是又想耍無賴」、「勇敢請用對地方」、「你怎麼不勇敢的承擔，或勇敢的去死」。有網友更直接一語道破表示，「你需要的是勇敢的承擔家庭的責任，勇敢的為你的小孩負責！」

離婚 相親

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