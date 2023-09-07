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媽媽抱怨安親班伙食差「訊息轟炸」 網友傻眼：恐龍家長

聯合新聞網／ 綜合報導
一名媽媽抱怨安親班伙食差，遭網友指責「恐龍家長」。圖片來源／Ingimage
一名媽媽抱怨安親班伙食差，遭網友指責「恐龍家長」。圖片來源／Ingimage

為人父母擔心孩子很正常，但如果過度保護孩子，就有可能成為恐龍家長，處處惹人怨。一名媽媽分享覺得安親班伙食太差，發文抱怨卻慘遭網友洗臉「不要殘害老師，帶回去自己教」。

一名媽媽在Facebook社團「爆廢公社」發文，曬出與安親班老師對話紀錄，對話紀錄中，媽媽多次說自己孩子身型較瘦小，餐費貴一點沒關係，還叮嚀老師不要打小孩、請老師加強孩子注音拼音等等。老師也客氣回覆，「現在是老師們的休息時間，下週一見面再一起分享，謝謝您」。

後來媽媽詢問，能不能準備小零食去給孩子吃，老師告知她安親班會讓孩子在中午和下午5點吃正餐，如果還是會餓，可以在櫃檯吃完零食再進教室。接著這位媽媽開始訊息轟炸，貼了許多家長群組的對話內容，不斷詢問伙食問題，提出許多要求，表示自己聽說安親班伙食差，怕小孩營養不良。最後安親班請他們可以吃飽再去，她因此決定今天不過去了。

接著媽媽指控安親班帶走小孩，「我說不去了，又把小孩接走十分鐘才通知我，害我找不到小孩整個很著急。」聊天室截圖中可以看到，原PO在當天11：24傳訊息告知補習班不去了，補習班則在12：13表示，放學後孩子自己跟著路隊走到補習班了。原PO爆氣指責老師，「把我小孩帶走，讓大家找不到人，讓大家很慌張是什麼意思？」最後還惡狠狠補上一句，「沒告你誘拐兒童就不錯了」。

貼文一出，網友認為這位媽媽就是在抱怨安親班的午餐不好吃，「是你沒有要讓孩子去安親班，那你有跟你孩子說嗎？他自己跟著路隊走到安親班，是安親班的問題？」許多人留言紛紛替老師打抱不平，「名副其實的恐龍家長」、「現在有些家長對孩子真的是過度保護」、「真的是媽寶養成記，遇到你這種家長很倒霉耶，帶回去自己教啦，不要殘害老師！」、「老師好難啊！老師辛苦了！」

安親班 恐龍家長

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