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她花男友100元夾不到娃娃被冷戰 網吐槽：把錢還他後放生

聯合新聞網／ 綜合報導
有位女網友分享，她因夾不到娃娃惹男友生氣，造成雙方冷戰三天。示意圖／ingimage
有位女網友分享，她因夾不到娃娃惹男友生氣，造成雙方冷戰三天。示意圖／ingimage

夾娃娃機台遍布各地，不少人都喜歡夾娃娃時的刺激感。日前，有女網友在Dcard分享，她與男友一同去夾娃娃店，在自己把50元花完後，對方即掏出100元給她。原PO透露，後來因自己無夾到任何東西，男友便不開心的向她說「妳什麼都沒夾到！」並與原PO冷戰三天。

原PO說明，近期她與男友一同去夾娃娃店玩，但因自己過去沒有夾娃娃的經驗，因此她決定花完錢包裡50元的零錢後，就與男友一起離開。她表示，後來自己什麼都沒有夾到，而男友見她有點失落，便帥氣的從錢包掏出100元給她。

原PO分享，自己當下開心的接下男友的100元，卻依舊沒夾到任何東西。不過，原PO男友卻突然開始臭臉，她指出，自己發現對方情緒不對後，就不斷追問男友生氣原因，最後才發現對方是因她沒夾到東西而不開心。

無故被男友生氣的原PO感到十分不滿，她透露，男友還強調，因原PO將錢全部花完，使他無法買到原先想要的東西，才會如此氣憤。她表示，得知男友生氣的原因後，她非常傻眼，並透露自己與男友因此已冷戰三天，並直言「真的覺得很無辜，被氣的很莫名其妙誒～」。

貼文底下，許多網友吐槽原PO男友太幼稚，「沒事的，錢也是他自己想從錢包掏出給妳的，這種一律建議放生」、「我出1000元，妳慢慢夾」、「妳不想為了他給妳錢而生氣，那直接把錢算清楚就好」、「還他150，送他利息，不要理他了」，其中「笑死，我給妳100塊，妳再換成1塊砸他」留言引發眾多迴響，網友紛紛加碼，「我也提供100」、「我加碼直接湊1000一塊，欠砸」、「算我一份」，已超過「14,586個1塊準備砸向原po男友了」。

Dcard 夾娃娃機 冷戰 兩性關係

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