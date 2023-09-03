預產期在鬼月！公婆心驚每天狂Call 他嘆：妻壓力大到差點出事

許多人生小孩會看日子，現在還要會躲月份！有網友分享，老婆預產期在農曆7月（鬼月），結果常跑宮廟的親戚得知後，認為這月份生小孩不好，公婆久而久之也受到影響，每天打電話確認到底什麼時候生，讓妻子壓力大到差點出事。

「這是一個不幸的月份！」原PO在臉書社團《匿名2公社》發文指出，老婆懷孕本該是一件開心的事，就因為預產期在「該死的農曆7月」，被跑宮廟的親戚知道後，就一直洗腦原PO爸媽，叫他們勸說媳婦提早生或延後生，7月生對小孩跟孕婦不好。若真的要生，記得準備些三牲素果祭拜、給點香油錢，讓宮廟幫忙請神明來護駕生子。

「結果我爸媽被這樣一搞，天天打電話問要什麼時候生！」原PO表示，妻子對這件事也耿耿於懷，結果過於緊張、差點出事。沒想到這時候宮廟的親戚又跳出來表示，「叫你們不要在農曆生，就是會出事，你們就不信，現在只是小小警告，你們不要不信邪！」讓原PO無奈嘆道，「如果再給我一次機會，我會騙爸媽說預產期在農曆8月中，就算生出來了，我也不會告訴任何人，直到農曆8月中，一切都等到農曆8月中」。

對此，網友們紛紛表示，「7月是孝親月欸，搞得那麼緊張，母子平安、健康就好」、「我老母農曆7月生日，現在77歲身體比我還健康。順便幫你跟你家親戚打臉，我家還是開宮的，我爸是乩身」、「突然有點慶幸我婆婆是基督教」、「我是鬼門開生的，我覺得我活得很滋潤啊」、「這是獅子座、處女座都不准出生的意思嗎？我家三個農曆7月出生的，根本沒有什麼不好啊」。