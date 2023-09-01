新手媽教小孩「要看教養書嗎？」 過來人搖頭曝這一點很重要

常聽許多當過爸媽的過來人說「第一胎照書養、第二胎照豬養」，不少新手父母有了小孩後，一開始的確不知道如何照顧，不是請教有經驗的人，不然就是買書來參考。一名剛當媽媽的女網友就在PTT發文詢問大家「各位會看教養書嗎？」貼文引來眾人熱烈討論。

原PO說第一次當媽媽要怎麼教小孩，不是複製以前父母的教育方式，不然就是看一些教養書，但她說很多高知識份子對於教養書這種東西不屑一顧，常常會用一種莫名優越的語氣說「我都不看教養書的」，好像上面寫的對他們來說完全沒有用處，這讓原PO很想問「這樣到底是要不要看教養書教小孩呢？你各位會看教養書嗎？有推薦的嗎？」

多數人認為自己的身教比較重要，「妳小時候做得到教養書上講的？再說言教不如身教，與其照書教，不如先由妳自身做起」、「先從妳自己做起吧，身教永遠大於一切」、「推身教很重要，還有就是大人自己的情緒控制，以及妳不想他人怎樣對待妳，妳就不要那樣對待妳的孩子」、「自己活過一遍，一定知道哪裡好哪裡不好，就用自己的感覺去改變，培養下一代變更好」、「大人自己要先修復的重要性遠大於教養小孩，不然也只是拿『為你好』的名義在霸凌下一代而已」。

不過也有看過書的過來人給予建議，「一定看，才知道基準，才有些辦法，但盡信書，不如無書」、「可以參考，無須照做」、「會看啊，對我們幫助很大耶」、「我有看，還有買課學習， 最大心得就是你不是要教小孩，而是要練習自己的心性」、「有時間就看，遇到問題，一個人想可能想破頭都沒答案，看別人的經驗當參考」、「可以加減參考，不要照搬」。