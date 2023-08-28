男玩交友軟體被女連續打槍 網一看條件：難怪當戀愛絕緣體

職業無貴賤，行行出狀元！一名擔任作業員的網友抱怨，他日前在交友軟體遇到兩個聊得來的女生，結果得知他擔任作業員後，兩女的態度都馬上轉變，直言「你都32歲了還在當作業員」，並批評他的工作沒前途，讓他無奈表示「我現在已經擁有200多萬（存款）了，雖然月薪才3萬多元，但一年穩定6%（投資回報）很夠用」。

一名網友在Dcard發文表示，他最近下載了交友軟體來認識女生，配對到兩位有共同話題的女生，結果對方得知他的工作是「作業員」後，就態度轉變，批評「32歲還在當作業員？沒前途的工作」，其中一個女生還直接說「你太底層了，我們可能不適合繼續聊下去」，讓原PO十分傻眼。

他回顧，自己從大學畢業後就在門市工作，或做業務性質的職務，但因為壓力太大，且同事不好相處，因而決定去工廠擔任作業員。做了三年多了，雖然薪資只有3萬多元，但不用輪班，且固定做二休二的生活，讓他感到十分愜意。

原PO指出「我現在有跟到股票上漲，身上有200多萬，買了債券可以一年穩定領6%，加上每個月薪資的現金流，對物欲不高的我來說很夠用了。雖然沒有事業心跟賺錢的野心，但過得開心快樂」，文末他好奇拋問「大家有什麼看法？」

對此，多數人批評他「看你文章內容有夠沒內涵，配上你那低薪工作，剛剛好變成戀愛絕緣體」、「大多數女生對沒事業心的男生都會反感，簡單來說稱為『不上進』，就算你覺得現在的生活是不錯的，她們會想到未來的問題，所以各自所想要的不同而已」、「32歲、作業員、月薪3萬真的是底中之底沒錯啊，作業員也有高薪的，但你不是，在我看來其他條件只是打腫臉充胖子，你說被綁死的200萬真的是小錢」、「200萬沒有很多啊」、「就算有400萬，一年6%總共24萬，以月薪3萬加上利率6%總共是年薪60萬，而且你那400萬也不能動，真的不是說很亮眼的條件，最令人擔憂的是你太安於現狀，看起來不是很有上進心的類型，只想好好過好現階段的生活，如果要結婚生小孩，應該會比較辛苦一點」。

也有人安慰原PO，「至少她們的態度讓你可以過濾掉不適合的人也不錯，不用太在意別人」、「找想法跟價值觀一樣的就好了，價值觀不同，一切都是枉然」、「你只要找到願意也一起好好快樂生活的人就好」、「祝福你之後可以找到能互相扶持的！」