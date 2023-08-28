男方養的法鬥看到她太興奮傷狗身 竟導致男友和她吵到快分手

世上分手理由千百種，一名女網友分享男友因為家裡的狗看到她會「太興奮」、「太喘」，兩人因此吵架吵到快分手，讓她超無言，網友們也都看傻了眼。

原PO在Facebook社團「匿名公社」發文表示，最近因為男友家中養的法鬥，讓兩人吵架吵到快分手。原因是這隻法鬥曾經喘氣喘得太厲害而休克過，但現在狗狗看到原PO，也會表現得很興奮、很喘，男友覺得這樣下去對狗狗不好，想不到解決辦法，但也不想冒險讓女友繼續跟狗狗相處，讓原PO實在很無言。

多數網友第一反應都是「趕快帶狗去看醫生」，原PO則回應已經有去看過醫生，醫生只說要多跟狗狗相處、適應對方。原PO也補充，「有些人對待寵物就如同家人，所以面對狗狗曾經休克這件事，他（男友）可能還無法從陰影出來，我們目前還正在努力找平衡點。」

不過，仍有不少網友認為吵架理由太荒唐，紛紛推測男友應該只是想分手，「找藉口想跟妳分手罷了」、「那只是想分手用的爛理由⋯⋯」。也有人建議原PO直接分手，「妳選一個愛狗比愛妳的男人幹嘛」、「分手吧，不然以後狗有個三長兩短都有妳的事了」。

也有網友指出，狗狗看到原PO太興奮並非無法解決的大問題，「不要去他（男友）家不就好了」、「你們就約在外面別去他家就好了，或者妳去他家就暫時把狗關房間」、「如果有心的話，都約外面見面不要去他家，就相安無事了，但妳男友沒心」。也有人提到，狗狗看到人會太興奮很正常，「不要大動作、高聲調去刺激牠，安靜的摸狗狗就行了」。