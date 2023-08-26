「愛愛」完想繼續…女友開櫃發現這樣東西 他一見馬上裸跪

七夕節（農曆七月初七，7月22日）雖然已經過去了，但不少情侶已留下美好回憶。一名男子也不例外，表示早前買好求婚戒指，準備當日求婚，不過七夕前數天他和女友「愛愛」後，打算梅開二度，但床邊的安全套剛好用完，女友起來打算從櫃內取新安全套時，懷疑開錯抽屜，因而發現他藏起的戒指盒。他指女友「一手拿著保險套，另一手拿著戒指盒走來床上」，他只有改變計劃直接求婚，「雖然想留到七夕的驚喜被提前了，但這樣的求婚反而比原本的計劃更驚喜」。網友看過台男的求婚經歷紛紛爆笑，「一絲不掛地在床上求婚，給你一個讚」、「這樣裸身求婚算裸婚嗎？」。

原po本月20日在Dcard討論區表示，早前已買好求婚戒指，「準備在七夕時給女友一個驚喜並向她求婚。然而，事實總不會如預期發展」。他憶述當晚與女友在床上「愛愛」後，準備再來一次，「但床邊的那盒保險套用完了，女友跑去一旁櫃子想拿新的保險套，結果她似乎是開到錯的抽屜」，意外發現他藏起的戒指盒。

原po說當時他仍躺在床上沒有起來，直到他看見女友「一手拿著保險套，另一手拿著戒指盒走來床上」，深情詢問他：「這是......我想的那個嗎？」原po見驚喜已被識破，只好反問「你想的是什麼？」，女友則貼到他耳邊，小聲問：「是戒指嗎？」

原po將錯就錯，立即向女友求婚。（示意圖／Ingimage）

原po指當時心中出現各種想法，「否認嗎？還是要裝傻？轉移話題帶過去？把女友撲倒？直接承認？還是直接跪下去求婚了？」從女友堅定而溫柔的眼神中，他深知對方的想法，所以決定直接向她求婚，接過戒指盒後跪下，但他坦言「不知到求婚要說什麼臺詞！或許想了三秒鐘，但彷彿像是三個小時，當下緊張萬分的我，腦袋一片空白，想不出有什麼浪漫的臺詞可以說」。最終他只簡單說出「我愛你，跟你在一起很幸福，你願意嫁給給我嗎？」，而女友也立即喜歡爆直呼「我願意！」。

原po笑指，幫女友戴上戒指之後，兩人繼續恩愛，留下了最特別的求婚回憶，「雖然想留到七夕的驚喜被提前了，但這樣的求婚反而比原本的計劃更驚喜。最後也祝福大家，有情人終成眷屬！」。

原po的求婚經歷獲得多名網友祝福，同時留言笑指「一絲不掛地在床上求婚，給你一個讚」、「這樣裸身求婚算裸婚嗎？」、「這求婚場面很奇妙又好可愛，恭喜你們」、「很可愛的情侶，祝你們幸福一輩子！」

延伸閱讀：

接載伯伯往老人院探望妻子 對話流露恩愛之情 司機欲免車資遭拒

「恩愛聲」有多大？社區發公告籲受影響住戶報警1句提醒音源

文章授權轉載自《香港01》