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他17歲無奈打工薪水全上繳只領500元生活費 網建議：辭職吧

聯合新聞網／ 綜合報導
17歲的網友吐露，母親規定自己要將薪水全上繳，卻只給他500元生活費。示意圖／ingimage
17歲的網友吐露，母親規定自己要將薪水全上繳，卻只給他500元生活費。示意圖／ingimage

不少青少年習慣利用假日打工，為自己存下部分積蓄。有網友在Dcard分享，他目前17歲有在打工，月薪約2萬至2萬5千元，但母親卻要他將薪水上繳，且只願意給他500元生活費，讓原PO無奈詢問網友，「該怎麼跟我媽溝通呢？」

原PO表示，他現在17歲，目前正在休學中，要等到9月開學才會正式回到校園。他透露，自己平時有在打工，月薪約2萬至2萬5千元，但因住在家裡且開銷少，所以母親規定他須將薪水上繳，並只給原PO每月500元的生活費。

原PO指出，媽媽雖表示可另外向她索取每餐100元的餐費外，有特殊需求時，也可向家裡拿錢，但原PO仍認為生活費不足。他說明，自己偶爾遇到想買的東西，都不敢花錢購買，只好無奈詢問網友，「該怎麼跟我媽溝通呢？」

貼文底下，許多網友推薦不少方法給原PO，「直接辭職，跟你家人拿生活費就好。反正你損失的也只有500，還賺到不用打工的空閒時間」、「太誇張了…沒看過上繳這麼多的，等大一點考到外地大學，名正言順搬出去吧」、「如果逼不得已要給家人，我會一開始就報低薪水金額，留一些在身上。這樣兩全其美，兩邊都開心」、「建議你好好跟你媽談談，可以表示你想自己存錢或學習理財之類的。」

也有網友不解原PO媽媽為何要向未成年孩子索取薪水，建議原PO詢問對方原因，「媽媽的被動收入」、「錢出去就不用妄想拿回來，會被情勒，拿得回來是運氣好」、「我其實一直都不太懂為什麼未成年還在讀書，要上繳工讀的錢……」、「看你媽是幫你存還是幫你花，如果是幫你存你要感激你媽了，因為你這種年紀的通常拿到錢一定是直接月光。」

Dcard 打工

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