敗給遠距離！她七夕分手嘆「借款恐難收回」 網一聽價格暈：比失戀還痛

遠距離戀愛對許多情侶而言是魔王關卡，即使感情再好，礙於距離緣故，很多時候在最需要對方時無法立即得到關懷，兩人間的隔閡便會因此開始加深。一名網友分享自己和男友是遠距離戀愛，但男友對於自己無助的心情卻一點也不重視，在她最需要幫助時也聯絡不到人，因此她在七夕與男友分手了。

原PO在Dcard上發文分享，前幾天因為被變態騷擾，讓她當下被嚇壞，因此聯絡男友希望能得到安慰，不過男友卻毫無消息。等到男友看到訊息時，卻又敷衍回覆，原PO當下十分無助，「我已經完全感受不到他對我的重視和愛了」，她表示自己想跟男友好好溝通，男友談到一半卻搞失蹤，之後還突然對她發脾氣，並大罵原PO在發瘋。

對方的態度讓原PO心灰意冷，因此在七夕跟男方分手，並無奈表示「借他的20萬感覺收不回來了」。雖然有人說過「所有的失戀，都是為真愛讓路」，不過原PO坦言，自己已經沒力氣去找尋真愛了，因此她向大家精神喊話，「不要傻傻為了別人改變自己，我找不回當初那個快樂的自己啦」，並希望大家都能好好相愛，珍惜身邊的人。

貼文一出，湧入許多網友在留言區安慰原PO，「聊一半失蹤真的很哭」、「抱抱原po」、「我懂你的感受，歷經熟人性騷擾後，跟前男友說我內心的難受，卻被冷漠以對，要求我不要施加負能量給他，真的是心冷」、「至少分手了，以後也不用再為他付出，人最怕的就是付出了不甘心放手，然後繼續被利用，醒了終歸是好的」、「隔空給你空氣抱」。

也有網友表示一定要把錢拿回來，「管他怎樣錢一定要拿回來」、「20萬比分手還痛欸」、「20萬，比悲傷更悲傷的故事」、「分手不重要，把20萬還來啦」、「人財兩失真實版」、「我覺得20萬拿不回來比分手還難過欸」、「我的重點是20萬…如果我跟我女友借20萬我應該會無地自容吧」、「20萬不是小數目…請他還你」。