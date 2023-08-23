怎解套？公婆討防疫理賠、禁穿短褲無袖…過來人一句話突破盲點

婚姻乃人生大事，婚後須面臨的不僅身分上的轉變，也須思考如何與對象的家人培養友好關係，若要讓彼此都滿意，建立有效溝通便成為重要關鍵。不過一名網友在網上抱怨，未來公婆希望自己和老公在婚後辭掉工作，與他們同開餐飲店並回鄉同住，且自己都還沒進門，公婆就下馬威立一堆不合理的規矩，還會私下與男友告她的狀，讓她感到十分不滿。

原PO在FB社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文，她表示公婆因身體狀況多而被保險公司拒保，除了住院之外，缺錢時也會跟他們拿錢，並且在得知兒子防疫理賠領很多錢後，便獅子大開口索要一半，若不給就說他們「很小氣」、「不孝順」，而且公公脾氣也很差，看到原PO都裝沒看到。

原PO分享，她本身是做保險業的外勤高管，男朋友是體育界國手準備要開健身房，兩人的工作都有穩定的規劃，不過婆婆每次見到他們都要求兩人放棄台北的工作，陪她回去開奶酪店，原PO對婆婆坦言自己想在台北買房，婆婆卻叫原PO換工作去當業務助理或是行政就好，並要求兩人搬回去跟她住。

更讓原PO接受不了的是，公婆對她的穿著也有要求，像是夏天不能露肩、露膝蓋，也不能穿短褲、無袖，在詢問公婆需不需要幫忙做家事時都說不用，卻跟男朋友抱怨她都不幫忙煮飯、洗碗，還表示婚禮簡單登記就好，讓原PO不用收禮。對此，她也坦言，男友每次跟公婆溝通都無效，態度還越來越擺爛，因此她發文詢問網友，如果想保持界限、不被情緒勒索該怎麼做。

貼文一出，許多網友紛紛勸導，「強烈建議妳別結婚！就算男友對妳很好，將來也會因為父母問題與妳磨耗掉感情」、「眼睛睜亮，現在腦子進的水就是妳以後的淚水」、「要嘛就別結婚，不然就換一個」、「既然妳知道男朋友的家庭那麼多缺點，婚前都無法擺脫為什麼還要期待婚後就能擺脫」、「男方家覺得妳『一定會』嫁到男方家。所以男方家不聽、不理、挑剔、態度擺爛（柿子挑軟的吃）」。