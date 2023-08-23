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心誠則靈！她「拜完月老隔天被告白」 網一片好評：這間真的很猛

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO表示，當時拜完拍了一張照片，她覺得雲很像愛心。 圖擷自Dcard
原PO表示，當時拜完拍了一張照片，她覺得雲很像愛心。 圖擷自Dcard

單身的朋友還在尋尋覓覓靈魂伴侶嗎？若想找到那個對的人，不妨到台北霞海城隍廟參拜月老看看吧。日前有一名單身女網友發文分享，表示自己才拜完月老隔天就被心儀的對象告白，深感神奇！引發網友熱議。

有一名女網友在論壇Dcard上以「拜完月老隔天被告白」為題發文，她表示因為跟曖昧對象認識了四個月，但感覺對方沒有下一步的打算，所以就跟朋友約好一起去台北霞海城隍廟拜月老，求個好姻緣。

原PO透露，當天到了霞海城隍廟，她請教廟方人員參拜的流程後，就照著廟方人員的指示做，原本想說要求個籤，一問才知霞海城隍廟沒有抽籤詩的，廟方人員則告訴她「心誠則靈！」

原PO表示，當天睡覺前就收到曖昧對象傳來訊息，說想要約隔天見面！所以隔天下班後就跟他一起去吃飯，沒想到吃飯的時候他給原PO一張卡片，曖昧對象表示已把想講的話全部寫在卡片裡面了，原PO本來想要回家再看，但後來忍不住好奇心，就現場打開來看了卡片裡的內容，驚呼「沒想到是告白啊啊啊！」

曖昧對象跟原PO說「不用急著回答，我等你的答案」，原PO就告訴他「下次見面會給他答案」，原PO開心地透露其實心裡早就想答應了。原PO當下覺得這是月老的安排嗎？也未免太靈驗了吧！衷心感謝月老能幫她牽起這條紅線。

文章曝光後，引來網友熱議，多數人認為「拜的時候有說要加急是不是」、「恭喜恭喜，沾沾你的好運」、「以我的經驗，能單獨約出來的100%中」、「沾好運一波，這禮拜我們也要見面，圓滿順利Get！」、「來吸好運，原po是有特別拜什麼送急件是不是，太強了」、「城隍廟真的很猛」、「恭喜妳，我今天也去拜完，希望也能像原po一樣幸運」、「恭喜，我上星期才去拜，希望也能這麼靈」。

不過也有不少網友不以為然表示「不關月老的事，他本來就喜歡妳」、「為什麼別人的這麼靈呢」、「拜了十幾年一點動靜沒有，看來沒身高沒長相連神明都不想幫，果然神明也是晴天借傘雨天收傘」、「恭喜你很幸運，月老都不理我的」。

霞海城隍廟 Dcard 單身 告白

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