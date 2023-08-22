媳收巧克力被婆婆酸「不怕糖尿病喔」 公公一暖舉被網大讚

不少情侶或夫妻在七夕情人節當天，都會送對方小禮物來慶祝。就有女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」分享，她在七夕中午收到老公送的金莎巧克力後，卻被婆婆酸「不怕糖尿病喔。」公公接著一舉動力挺原PO，讓網友忍不住直呼「公公好給力！」

原PO表示，老公在七夕中午時，送了她三顆金莎巧克力，但婆婆看到後卻直酸「吃那麼多甜的，不怕糖尿病喔。」她說明，後來她和老公坐在客廳休息，看到公公帶著七七乳加巧克力從外面回來，並將禮物送給婆婆，收到巧克力的婆婆也立即露出靦腆的微笑。

原PO分享，婆婆害羞的向公公表示，老夫老妻了怎麼還送巧克力，不料對方卻用台語回覆「剛才你兒子送巧克力給我媳婦，妳是在靠X沙小。」公婆間有趣的互動，讓網友紛紛感嘆公公好給力。

不少網友表示婆婆只是在暗示公公記得送巧克力，「吃醋啊，不過妳公公也照顧到婆婆啦，哈哈哈」、「其實婆婆在暗示公公沒送巧克力，在羨慕妳」、「她只是嫉妒妳有，她沒有而已」、「其實婆婆想暗示公公今天情人節」。

也有網友大讚公公的舉動，「公公好給力」、「妳公公很讚！」、「公公很懂生存誒！感覺公公是家庭潤滑劑，哈哈」、「其實公公很浪漫誒！」

原PO後續也在留言補充，公婆兩人感情很好，先前兩人因膝蓋退化需開刀時，都會互相照顧彼此。她分享，在巧克力的插曲過後，兩人甚至還相約一起去外面吃牛排。