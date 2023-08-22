男友母無理要求結婚後「冠夫姓」 網懷疑：母子倆早串通好

結婚通常並非兩人之事，有時更須面對雙方的家庭成員。有網友在「匿名公社」透露，她與男友已在一起四年，與對方家人相處和睦，近期正著手籌備婚事。原PO分享，後來男友母親在提親時，居然當著全家人面前要求原PO「冠夫姓」讓她十分傻眼。

原PO表示，她目前和男友在一起四年多，期間對方家人對她很好，出外旅遊時還會帶伴手禮送她，將原PO當作女兒一樣對待。某天，原PO男友的媽媽突然詢問原PO有無結婚意願，原PO與男友仔細討論過後，便決定要共度一生並開始籌備婚禮。

原PO說明，後來男友與男友母親表示要到原PO家提親，而自己的爸爸則表明結婚並非賣女兒，因此向對方強調不需準備聘金。提親時，原PO男友的媽媽卻當眾向原PO提出「冠夫姓」的要求，讓全場瞬間安靜和傻眼。

雖然當下原PO爸爸拒絕對方請求，但對方仍堅持表示「一定要這樣做，才能嫁進去。」原PO透露，自己後來也因為此事與男友吵架，強調男友母親也沒有冠夫姓，不解對方為何強硬要求一定冠夫姓才能結婚。

原PO分享，男友母親甚至向男友直言「如果她不冠夫姓，就是不尊重他們家。這種女生不要也罷，去分一分了，別在一起了。」使原PO男友真的向原PO提出分手。她最後則坦言，幸好與對方分手，自己一個人過得比之前好。

不少網友在看完文章後，直呼原PO男友是媽寶，「聰明的選擇」、「還好妳跑的快，恭喜妳」、「恭喜你，離開媽寶男～遠離媽寶男，一世保安康」、「那就不要結婚，傳統觀念的家庭很難搞，以後如果要回娘家一趟也難了」。

部分網友則猜測原PO男友已變心，是刻意與自己母親演戲來騙原PO，「妳被騙了，前男友厭了或另結新歡想分手，所以請媽媽出面幫忙，才合演這一齣戲」、「合理懷疑母子倆串通好要讓你們分手的」、「他媽自己都沒冠夫姓了，用這個理由應該只是他們想換個媳婦而已！」