另類「裸」婚！恩愛間被女友發現戒指 他硬著頭皮求婚成功

今天是屬於情人的節日「七夕」，許多情侶都會在這天吃大餐、浪漫約會或是準備驚喜給另一半，讓彼此的感情升溫。一名男網友分享，原先打算在七夕向女友求婚，為了在當天製造驚喜，所以事先準備戒指，但事情總是朝著出乎意料的方向發展，驚奇轉折讓一眾網友看完後都給予祝福。

原PO在Dcard感情板發文表示，當他們準備繼續恩愛時，女友走去櫃子想拿新的保險套，但似乎因為開錯抽屜，直接看到戒指盒本尊。由於原PO當時躺在床上，所以當他知道時，女友已經將戒指盒拿來，並深情的說：「這是……我想的那個嗎？是戒指嗎？」原PO當下心中出現各種想法：「我要否認嗎？還是要裝傻？轉移話題帶過去？把女友撲倒繼續恩愛？直接承認？還是直接跪下去求婚了？」在短短的三秒內，如同三小時之久。

最後，原PO決定將戒指盒接過來，向女友展示戒指，沒想到下一刻問題又來了，竟然不知到求婚要說什麼台詞！在想不出有什麼浪漫的台詞可以講的窘境下，脫口而出：「李OO我愛妳，跟妳在一起很幸福，妳願意嫁給我嗎？」，女友則是回應：「我願意！」原PO表示，「這次的經驗留下最特別的求婚回憶，雖然想留到七夕的驚喜被提前了，但這樣的求婚反而比原本的計畫更驚喜。最後也祝福大家，有情人終成眷屬！」。

許多網友都認為原PO的經驗很特別，並送上祝福，「這求婚場面好奇妙又好可愛，恭喜你們」、「好可愛的情侶，祝你們幸福一輩子！」、「這樣裸身求婚算裸婚嗎，恭喜」、「也算是另外一種浪漫，哈哈哈」、「一手保險套，一手戒指……都是要套住東西的！肯定沒問題」。

更有網友好奇，「這樣以後有人問求婚過程怎麼辦哈哈哈哈哈」、「恭喜，不過要是未來的小孩問起你們怎麼求婚的，應該很難回答」，甚至調侃問道，「講求婚台詞的時候是起立狀態嗎」，原PO則苦笑，「是的沒錯，我沒辦法控制啊」。