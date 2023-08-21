男友負責帶新入職女同事後變好怪 她細數行為網齊喊「快分」

許多情侶在交往期間若感受不到安全感，便容易懷疑對方是否變心。日前，有女網友在Dcard上分享，男友近期負責帶一位新進的女同事，卻在不久後開始出現許多異常行為，讓原PO感到非常納悶。

原PO透露，男友目前是工程師，她與男友是在同一部門工作後才認識，並進一步交往。她表示，近期公司新進一位女工程師，對方長得十分可愛且個性認真，而男友則被公司指派負責帶新人。

原PO分享，自從知道新人要來後，男友就開始出現許多奇怪的行為。她舉例，在新人還沒正式進入公司前，男友便常常碎念「希望新人可以趕快進來。」她補充，男友原先不太會認真安排工作項目，但最近開始會將工作內容及每月上課項目排滿，連與原PO共同私接的外案也要求讓新人一起加入。

原PO指出，男友平時在線上開會時，都會直接將聲音外放，但最近若會議中有新人參與，他便會將耳機戴上。她說明，男友曾某次向原PO表示，要與男同事開會，卻被原PO發現新人也在其中，且整場會議裡男友幾乎只與新人對話。

除了在工作上表現異常外，原PO強調，男友有時會稱新人「憨包」，甚至向對方直言「之後就靠妳養我了。」她繼續透露，男友從不曾將LINE鎖上密碼，近期卻突然設密碼並向原PO解釋，是因為其他同事會看到訊息才將LINE上鎖。

男友種種詭異的行為，讓原PO感到十分納悶。原PO表示，自己也有與對方好好溝通過，但目前情況仍未改善。她無奈發文表示，就算看過男友與新人之間的對話紀錄，心裡還是覺得非常奇怪。

貼文一出，許多網友紛紛認為原PO男友的行為有問題，「一看就有鬼，建議分」、「但是訊息可以刪，這麼反常真的很奇怪」、「男友應該是暈船了」、「妳男友很明顯的對那新人有興趣，要是新人也對妳男友有意思的話，我覺得他肯定會和妳分手」、「妳男友已經暈爛了，勸分。」

部分網友則建議原PO可以再次與男友溝通，向對方坦言自己的不適，「個人覺得你們可以好好談談，一昧的包容、猜忌最後苦的會是自己，如果不行就放手吧，不必單戀一棵樹，還有滿滿的森林在後方」、「直接跟本人溝通吧」、「勸妳還沒有真憑實據不要亂推論、亂想，更不要亂聽上面的人建議，他們不用為妳感情負責，隨便看看妳片面看法喊分手真的很簡單」。