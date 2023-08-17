她小孩想晚點再吃但家人竟全掃光 網一看直言：是我也不會留

就算共處一屋簷下，家人們的生活作息仍可能都不一樣，容易造成誤解與不滿。日前，有女網友在臉書社團「匿名公社」分享，小叔在煎魚時，詢問自己小孩要不要吃魚眼和魚肚，但因孩子剛吃飽，便回覆對方晚點再吃。不過，原po後來發現小叔將魚全部吃完，對方則稱孩子剛剛說不吃，他才全部吃完，讓原PO認為小叔是故意刁難她。

原PO說明，近日小叔在煎魚時，詢問自己的小孩待會要不要吃魚眼和魚肚，但因孩子剛吃完早餐一小時，便回覆孩子還不餓，想晚點再吃。她表示，後來自己與孩子卻發現，小叔將魚全部吃完，並未留下任何魚肉給她們。

原PO透露，當下孩子有向小叔表示疑惑，但對方只回覆「你們不吃，我就吃」。她坦言，幸好孩子沒有吵著要吃魚，但自己仍不解對方為何要將魚全吃完。原PO指出，小叔與婆婆經常有類似行為，認為兩人是刻意處罰她未立刻將食物裝給孩子，讓小孩有機會責怪原PO。

貼文一出，不少網友認為原PO想太多，並表示自己也會選擇直接將食物全部吃完，「當下沒有要吃飯的人，要吃就先去裝起來吧！讓當下要吃飯的人就直接吃，不用吃飯還要考慮留什麼部位給不吃飯的人」、「我也會吃掉，免得涼了沒人要吃」、「想太多是讓自己不開心的第一步」、「人家煮好，你們吃飽或是還不餓，有想吃就先裝起來收著，不要人家吃掉再怪人家沒留。」

也有部分網友建議原PO可先將食物裝起來，「以後就不要答應說孩子要吃了，大家作息時間不一樣，不必勉強」、「把要給孩子吃的先弄起來，不要讓孩子吃人家剩的」、「妳可以換個方式給小孩說，叔叔覺得魚放太久不新鮮，怕你們吃壞肚子，所以他才吃掉的」。