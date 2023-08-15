女傾訴交往5年被分手 霸氣喊「浪費我青春」網狂讚

情侶交往一段時間後，通常會討論結婚事宜，共許未來承諾。日前有女網友感嘆，她跟男友交往5年，「被男方求婚之後還是被分手了」，不過原PO文末霸氣喊「你的職業不穩定，害我葬送了我的青春，你去找一個和你相同生活的女生在一起啦」，讓許多人鼓勵大讚「說得不錯！」

一名女網友在Dcard發文表示，她跟男友在一起5年了，男友是職業軍人，一年半前男友秘密規劃求婚，她也答應共度一生，沒想到在準備結婚細節時，男友開始因軍中人手不足，不斷值班留守，導致中間雙方都沒有聯絡。

接著某天男方突然告訴她，「我們繼續在一起很沒有意義，要不是因為有共同養貓，應該早就分手了吧，我們的生活很像單身」、「我不知道我的未來是怎麼樣的」、「我只想一個人好好冷靜思考」等等說詞，於是雙方就和平分手了。

原PO並未挽留，並尊重對方決定，文末原PO還霸氣喊話「你的職業問題自己不確定，還葬了送我的青春，你去找一個和你相同生活的女生在一起啦」。

雖然有人點出「感情並非一個人的事」，也有人直言「男生的青春也是青春」，但大多數網友都還是給予原PO支持，並安慰她「求婚也是男生求的，分手也是他要求的，還好離婚不是他提的，妳沒有做錯任何事」、「拍拍，我是求完婚被分手」、「我喜歡妳最後的真心話」、「最後一段說得不錯，妳一定會撐過去的」、「祝福妳事業順利，剩下的就隨緣吧」、「我們都值得更好的人～」。