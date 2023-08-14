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岳父母翻臉由返家兒接攤位 他怒轟：女兒女婿再努力都是外人

聯合新聞網／ 綜合報導
網友透露，自己與老婆對岳父岳母十分盡心盡力，但對方仍無條件支持小舅，讓他十分不滿。示意圖／ingimage
網友透露，自己與老婆對岳父岳母十分盡心盡力，但對方仍無條件支持小舅，讓他十分不滿。示意圖／ingimage

婚姻中，並非只有婆媳之間易有問題，有時岳父岳母也會與女婿產生衝突。有網友在「匿名公社」透露，岳父岳母因年紀大想退休，自己的老婆便和他商議接下兩老的攤位。不過，近期原PO老婆的弟弟卻因為生意失敗，要求他將攤位歸還，甚至連岳父岳母也支持對方，讓原PO怒轟「兒子還是兒子，女兒、女婿就算再孝順，還是連屁都不是。」

原PO表示，老婆的弟弟早年在外地創業，平時瞧不起岳父岳母所經營的炸粿攤，因此當兩老決定退休時，對方堅持不願回來繼承。他說明，由於老婆認為該攤子充滿回憶且是養大全家的地方，因此曾與原PO商議是否將攤子接下。

原PO透露，他仔細思考兩個月便決定與老婆共同經營炸粿攤，於是向公司辭職。他指出，岳父岳母當時帶著他做了一個多月後，他就與太太開始獨立營業，期間為了配合市場喜好新增許多品項，更重新訂做新的檯面與招牌。

在原PO的努力下，炸粿攤的生意逐漸穩定。不過，原PO指出，老婆的弟弟因為突然生意失敗而欠債，便跑回家要求原PO將攤位讓給他。他補充，面對如此無禮的要求，岳父岳母竟選擇支持對方。

原PO分享，目前攤位是位於市場內，承租人仍為岳母名字，因此在他拒絕小舅的要求後，兩老甚至在開攤前將攤子用鐵鍊綁住，讓原PO無法工作。他表示，近日有鄰居向他詢問岳父岳母為何與一位年輕人重新在市場擺攤，才讓原PO發現兩老在攤位前負責炸物，而小舅與弟妹則在一旁臭臉滑手機。

失望的原PO坦言，自己過去為了接手攤子，常常被油噴到滿手傷，甚至在生意不好時，也硬撐過去。而岳父岳母如今因為小舅的話就翻臉不認人，讓原PO感嘆心都涼了並怒轟，「兒子還是兒子，女兒、女婿就算再孝順，還是連屁都不是。」

許多網友看完原PO的分享後認為，父母偏袒自己小孩是十分常見的行為並分享相關經驗，「我的朋友也是遇到過一樣的事情，女兒、女婿一樣是外人，小舅子要做就馬上全部收回給他做，完全不顧人情義理」、「這不是很正常嗎？就因為人家是親兒子親血緣啊，你不要太天真了，趕快停損吧」、「講到重點了，兒子還是兒子」。

其他網友則鼓勵原PO可以另起爐灶，「加油～祝福你順利找到適合的地方再續古早味」、「就當技術轉移的代價吧，找個地方再另起爐灶吧，好吃的話再加上適當的行銷，不怕沒有生意的」、「找個地方開吧，以後互不干涉。尤其是有負債的，千萬別幫，岳父母那邊就不要再干涉了，別忘記你只是外人」、「他們幫你開了一扇更大的門了，不要因為計較把路給縮窄了！」

婚姻 父母

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