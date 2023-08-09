她辦第一個夫家父親節聚餐就嚇到 新婚婦：不會再假賢慧

一位新婚不久的女網友為慶祝父親節，獨自負責主辦聚餐，一共辦了3桌，一桌10人，邀請夫家長輩、娘家長輩還有平輩的叔伯姑嫂家庭，怎知最後完全變了調，讓她大嘆「以後不會再假賢慧辦父親節聚餐了」。

原po在【爆料公社】貼文表示，最近剛新婚不久又是晚婚，為了慶祝在夫家的第一個父親節，原po主辦聚餐席開3桌，原本都婉拒的親朋好友聽到是原po主辦，紛紛答應前來。雙方家庭的兄弟姊妹不但出席，還把自己各自親家的兄弟姊妹一起帶來，最後爆桌不說，所有小孩臨時被安排在2張小桌。上菜後，大人們各自選擇自己喜歡吃的菜無盡搜刮，還到別桌去覓食，不僅如此，沒吃完的還要全數打包帶走，包括自己喜歡吃的菜，沒喝完的酒（沒開瓶的也在內），真的是吃乾抹盡加外帶。這樣還不滿足，只要看到不滿意的就開罵餐廳服務生，更放縱小孩到處亂跑，讓初入叢林的原po，真見識到夫家有多恐怖，並大嘆「以後不會再假賢慧辦父親節聚餐了，真的是一次就嚇到」。

網友在看完貼文後議論紛紛，也留言回應說「可憐喔，他們好像沒吃過大餐的樣子」、「素質好差，好驚人」、「好誇張的一家人」、「妳老公家族成員一個個都是乞丐嗎，怎麼會這麼不知羞恥」，有網友表示「我覺得妳一把年紀算是白活了，呵呵」、「所以沒有以後了，一次看透透了」、「恭喜妳！第一年就當花錢買學費，以後可以輕鬆很多」、「誇張，臉皮真厚，下次跟自家長輩吃，別傻傻」、「我辦一次就不做了，真的別ㄍㄟ熬」、「繳一次學費就畢業很好啊，少了很多糟心的經驗」。

更有網友表示不解「妳不懂夫家人是什麼德行嗎？妳不知道還情有可原，但妳老公自己也不知道自己的家人是什麼德行嗎？根本就已經是厚顏無恥了，光是聽到不用花錢的才要來，妳自己就應該要有心理準備了」，當然有網友諷刺地表示「大器！」