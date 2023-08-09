她賤價照顧小姑女兒竟被婆婆要求退保母費 網建議：離婚算了

現在多數家庭都是雙薪家庭，當有小朋友出生後，不是送給保母照顧，就是雙方長輩協助分攤照顧。請保母照顧就得付出一定費用，專業保母費用並不便宜，那如果交給雙方親友幫忙照顧，親友保母費該給多少則是門大學問。就有一位女網友幫小姑照顧小嬰兒，卻被婆婆要求保母費減半，讓她憤憤不平的在社群平台貼文發問「幫小姑顧小孩，一個月拿12000算貴嗎？」

女網友在「爆料公社」貼文表示，自己的小姑因為外面的保母她不放心，加上原po有保母證照，所以小姑的女兒滿月就送來給原po照顧，時間是星期一早上6:30～7:00左右，星期五晚上快9點來接，有時假日小姑要出去玩，原po也會幫忙顧不另外加錢，現在已經顧到8個多月。

後來，原po小姑的老公突然說被減薪，婆婆於是要求原po把這8個月的保母費退一半給小姑，而原po的老公也附和要老婆把錢拿出來。讓原po不解的是，一個月拿12000元保母費算貴嗎？況且平常小朋友的副食品衣服玩具，原po也會買來給寶寶吃和用，這些都沒算錢，現在還要退一半之前的保母費給小姑，而且原po的老公和婆婆對每個月保母費減為10000元還是不滿意，原po自問「不知道到底哪裡還退不夠，很想乾脆不顧算了」。

貼文一出，引起其他網友的熱議，紛紛留言表示「孩子還她吧」、「不要顧」、「叫婆婆，老公顧」、「支持不要顧，請她自己帶就好」、「直接說給外人顧好了，連老公都不挺妳，直接跟他說不要顧，避免家庭糾紛」，有網友表示「顧全天還周一至周五，至少3萬吧」、「覺得請婆婆照顧，小姑給一半的錢就好」，有些網友建議「說妳找到工作出去打工好了，打工還比較贏。小姑應該很怕妳不顧了」、「顧整天，不是只顧白天耶，這個價錢超佛啊，不然請婆婆顧，收6000啊」，更多網友直接要原po「離婚好了，免得情緒勒索一輩子」、「遇到這類事情一律建議直接離婚」。

更有網友不解表示，「妳有這樣的婆婆，我很佩服妳居然敢答應⋯妳都沒想到這些問題嗎？先是不說保母費用多少了，日後照顧好不好、小孩突發狀況怎樣，這些一定都會怪到妳身上！妳都沒想過嗎？」。