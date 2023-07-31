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因肚子有「男孫」婆婆對她百依百順 結果卻讓大家傻眼

聯合新聞網／ 綜合報導
懷孕示意圖。圖／ingimage
懷孕示意圖。圖／ingimage

近年來多數民眾強調性別平等，卻仍有部分長輩存有重男輕女的觀念。日前，有網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」透露，小叔老婆因向婆婆表示自己懷的是「男孫」，婆婆便對她百依百順，甚至對方因偷騎原PO摩托車，遇半路熄火，害原PO被婆婆大罵。不過原PO表示，在忍耐對方數月後，卻出現意想不到的結果。

原PO指出，自己先前便與老公約定先登記，隔年舉辦婚禮，某天小叔卻突然表示，他因為女友懷孕，希望能先舉辦婚禮，詢問是否能讓原PO婚禮延後。此提議立即被婆婆以「喜帖已發」拒絕，並向小叔強調一年不能辦兩次婚禮，建議婚禮可以等生小孩後隔年再舉辦。

原PO分享，小叔老婆一開始即向婆婆表明自己懷的是「男孫」，且胎氣不穩需臥床休息，婆婆便對她百依百順、侍奉三餐。她補充，因婆婆平日也需上班，當家裡沒人時，小嬸就會自己出外覓食。然而，對方卻在某日未經原PO允許，將原PO機車騎走，卻遇半路熄火的狀況，只好將機車沿路牽回家。

原PO透露，由於自己的摩托車很舊，時常半路熄火，所以在得知小嬸將摩托車沿路牽回家後，婆婆十分生氣，直指原PO害對方「動了胎氣」，甚至坦言若對方不慎流產，都是原PO的錯。而原PO老公當下也立刻為原PO反駁，並在最後發現這次的熄火原因是小嬸自己未注意機車油量而導致。

後來，原PO發現對方逐漸換上與自己相同品牌的衣服、包包、鞋子等，而婆婆雖有要求小嬸與原PO輪流做家事，但對方經常在做家事時，以肚子痛為理由跑去休息。不過，之後劇情卻直轉直下，原PO分享，在為了肚子裡的「男孫」忍耐數月後，對方竟生出女兒。

文章底下，許多網友笑著表示，婆婆知道後應該會很傻眼，「婆婆整個被詐騙，笑死」、「不知道婆婆後面會不會心態炸裂，希望是開明的婆婆，不要重男輕女」、「我比較想知道，當婆婆知道是女兒的時候…反應是？」、「最後的反轉也太好笑了吧。」

也有部分網友認為，婆婆重男輕女的觀念不好，且原PO小嬸太過心機，「嫁給重男輕女的環境也沒有比較好」、「其實現在生女兒很好，會撒嬌也很貼心，也不像男生很好動又調皮，就看父母怎麼教，小孩健康平安最重要啦！」、「感覺就故意要騙是男的，知道婆家重男輕女，孕期過上好日子，到時候再推給醫生，這種心機好可怕。」

懷孕 婆婆 小叔 婆媳紛爭

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