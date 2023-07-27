把房租給小姑卻被叫回來打掃！人妻怒懟「有沒有知識」嗆到她閉嘴

房子租給房客，還要房東回去幫忙掃？一名人妻表示，先前與小嬸買下一間房，之後將房子租給婆婆與小姑住，沒想到某年過年，小姑竟打電話叫他們回去打掃，當下小嬸嗆到讓對方啞口無言。文章曝光，不少人看了拍手叫好，紛紛直呼「小姑真的欠教訓」。

該名網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」分享，她和小嬸買下一間房，而這間房子原本是小姑的，但因對方在外欠債，人被逼急了，再加上房子抵押貸款的還債壓力實在太大，只好把房子賣掉。

不過，在短時間內很難找到買家，加上小姑還要求買家買完後，可以將該房租回給自己，讓她繼續住在裡面，因此很難賣出。

眼看房子即將被拍賣，小姑只好求助原po，由於她平時與小嬸感情不錯，經討論後決定一起買下，讓婆婆與小姑可以繼續住在那間房子，心想也能省去不少麻煩。

然而，某年過年大掃除，小姑竟打電話給小嬸說，「快過年了，妳們不回來打掃嗎？」，此話一出隨即被回嗆，「妳去外面租房子會叫房東，幫妳打掃嗎？有沒有知識呀」，小姑聽了當場愣住，默默回應「妳妳妳妳…房子是妳的了不起呀」，而小嬸又補了一句「了不起呀」，讓小姑頓時啞口無言。

文章曝光，網友們紛紛表示，「毒菇沒被嗆，好像會渾身不自在喔」、「等毒婆百年後，再把房子賣掉，省得供奉毒菇」、「小嬸家是不是賣刀的？把把鋒利」、「只能說人不要臉天下無敵」、「最後一句幹嘛不說，不然不爽就帶你媽搬走啊」、「她真的搞不清楚自己的立場」。