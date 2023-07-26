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亡母不識字！頭七手機突收「催淚簡訊」 女兒痛哭：我好想妳

香港01／ 撰文：桃樂斯
一名女網友的母親不識字，生前都是使用舊款手機，不過她卻在對方「頭七」收到一則空白簡訊，傳送者竟是顯示為亡母。情境示意圖。圖／Ingimage
一名女網友的母親不識字，生前都是使用舊款手機，不過她卻在對方「頭七」收到一則空白簡訊，傳送者竟是顯示為亡母。情境示意圖。圖／Ingimage

面對至親離世的悲痛，可以如何走出陰霾？有一名女網友的母親不識字，生前都是使用舊款手機，不過她卻在對方「頭七」收到一則空白簡訊，傳送者竟是顯示為亡母，她直覺是對方傳來簡訊，發文訴思念之情，「我好想妳」、「妳怎麼就走了」。不少網友被感動到落淚，直呼「太催淚」，更安慰原PO「她沒有不見，只是變成另一種形態守護妳」，終有一天彼此會再相遇。

「我好想妳」，該女生在臉書社團「靈異公社」發文，指她母親不會寫字，生前用舊式手機，只會在接電話時打開。不過在母親頭七那天，她手機突然收到一則簡訊，傳送者竟是母親，而內容全是空白，她覺得是母親給她的最後訊息，「我抱著手機心痛到不能自已」，捨不得刪除簡訊。

這則訊息亦令她想起和母親回憶，如幫對方修指甲的趣事。她透露因為母親腳指甲很厚，美容用品店老闆還笑言，如有辦法把他的指甲刀剪壞，就可以免費更換，後來刀刃沒壞，只是軸心斷掉，原PO母女兩人不禁在床上大笑。當時母親笑說可以拿去跟老闆換，原PO不捨稱「媽，我還沒去換剪刀呢！妳怎麼就走了！」，「我還想要繼續陪伴妳，拿妳愛吃的食物引誘妳、逗妳開心」。

貼文令不少網友心酸，「這太催淚了」，並紛紛安慰原PO，「媽媽在叫妳不要哭」、「媽媽一直在妳心裡」、「她沒有不見，只是變成另一種形態守護妳」、「兩個世界互相掛念、各自安好，總會再有團聚一天」；有留言分享曾不捨停掉過世父親的電話號碼，「我爸過世後，他的手機門號我也保留很久才去停」。

亦有人分享夢見過世親人的趣事，緩和眾人傷感氣氛，「朋友特別訂製iPhone14手機燒給他父親，當晚就夢到父親拿著電話猛敲他頭，大聲喊著『亂花錢！這邊沒電信啦！』」、「我爸走了4個月還是常到我夢裡，最近一次是陪我吃飯，還叫我多吃菜，可能是怕我太胖」。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

女網友在母親頭七那天，手機突然收到一則簡訊，傳送者竟是母親，而內容全是空白。圖／擷自臉書社團「靈異公社」
女網友在母親頭七那天，手機突然收到一則簡訊，傳送者竟是母親，而內容全是空白。圖／擷自臉書社團「靈異公社」

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文章授權轉載自《香港01》

靈異公社 門號 手機

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