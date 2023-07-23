國立畢業妹子面試5家沒下文 挨父罵「不知生妳幹嘛 」

出社會找工作需要磨練，不少新鮮人一開始都會碰壁。近日一名女子分享，家裡經濟條件本來就不好，而她面試五間公司遲遲沒下文，讓本身就有心理問題的爸爸忍不住責罵：「真不知道生妳幹嘛的」、「滾出門吧」，讓她相當難過。貼文一出，也引發網友討論。

原PO在《Zuvio》發文分享，她在單親家庭下長大，為了幫爸爸省學費，努力考進國立大學，但念得其實不是自己喜歡的科系，就讀後也發現學不到什麼實際的技能，後來畢業開始找工作，面試了五間公司，卻一直沒有等到通知。然而爸爸因為心理層面的問題，也沒辦法繼續工作，每天看著原PO在家沒出門賺錢，他心情也越來越煩躁。

前幾天吃飯時，爸爸問到面試怎麼都沒通知，原PO回答可能還有很多人要審核，想不到爸爸竟脫口而出：「真不知道生妳幹嘛的，畢業也過一段時間了，整天還在家裡耍廢，也不會為我想一下，早知道當初就把妳丟給妳媽養，想到這個我就好想死，拜託妳找不到的話就滾出門吧，看了很痛苦」。

聽到此話的原PO，雖然能理解爸爸生病了，但心真的很痛，「我行李在半夜已經全部收好，準備離開我住22年的家，打算北上找工作，賺到錢再寄回家裡，心情真的好複雜，畢業後壓力全部都來了」。

對此，網友也紛紛鼓勵她，「先找個勞力的工作，擋一陣子吧」、「如果要找興趣專業的工作，建議先找小公司壓榨一下自己，混到資歷，起碼2～3年，再往大公司跳，不然很多大公司基本不太用沒經驗的人」、「祝妳順利」。也有網友建議不要貿然北上，「這樣妳突然北上有地方住嗎，先安頓好再說吧」、「別胡亂北上，在自己縣市先找」。