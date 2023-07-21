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丈夫把「我知道了」掛嘴邊卻不做家事 連微波都不會惹怒人妻

聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本太太不滿丈夫長期不做家事，連用微波爐都不會。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
一位日本太太不滿丈夫長期不做家事，連用微波爐都不會。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

結婚之後，平時家事該如何分擔，雖然看似是件小事，卻往往容易影響到家庭中的和諧。近來在日本，就有一起妻子因為對丈夫不做家事，感到不滿而引起的感情糾紛。

根據日本媒體「All About」報導，一位化名由紀子的42歲女性，過去在34歲，與一位大她9歲的丈夫結婚。當初丈夫在求婚時相當熱情，而且再三保證在婚後，他也會幫忙做家事、顧小孩。而在婚後一開始，丈夫確實也有實現諾言，會幫忙做早餐等等。

兩年後長女出生，然而長女患有先天性疾病，幾乎每年都得動刀治療，讓夫妻得經常跑醫院照料女兒，由紀子也為此辭去工作專心顧家。然而就在需要照顧女兒的這個時候，丈夫卻越來越不願意分攤家事，似乎覺得反正有老婆在顧，自己什麼都不做也沒差。

很多時候由紀子拜託丈夫做事，對方雖然會回應「我知道了」，實際上卻完全沒有動作。有一次由紀子身體不舒服，只好勉強先做好餐點，吩咐丈夫要吃時微波加熱，接著就去養病。未料丈夫雖然一開始回答「我知道了」，其實卻不會操作微波爐，還要由紀子依然得幫忙處理。

這讓由紀子覺得，丈夫明明大她九歲，相當於自己還在中學時期，對方就已經出社會了，結果許多生活的細節上，卻顯得什麼都不會。如今孩子已經上了小學，未來該如何持續下去，得讓她好好重新思考。

日本 結婚

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外遇雖然能貪得一時歡愉，然而若是事件曝光，最終也常會落得難堪的下場。近來在日本，就有一起因為外遇，而悲劇收場的感情案例。

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