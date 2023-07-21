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人妻外遇不滿足想找新刺激「跑不倫趴」 卻被他意外告發下場慘

聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本太太出軌後又想找其他對象，結果反被男方告發外遇事蹟。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
一位日本太太出軌後又想找其他對象，結果反被男方告發外遇事蹟。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

外遇雖然能貪得一時歡愉，然而若是事件曝光，最終也常會落得難堪的下場。近來在日本，就有一起因為外遇，而悲劇收場的感情案例。

根據日本媒體「ananweb」報導，一位化名有香的31歲女性，大學時期有一位很要好的閨密。兩人在出社會、結婚之後，仍然互相保持聯絡。有次有香在閨密的邀請下參加一個聚會，現場男女各有五人，且都是已婚狀態。

在那個聚會現場，有香特別注意到一位氣質出眾，在金融公司上班的男性。兩人交換LINE後，男性有次就私下約有香出來吃飯。有香本來感到遲疑，但閨密告訴他「又不是要發生肉體關係」，於是選擇赴約。然而，就在燈光美氣氛佳的環境下，美香不知不覺也陶醉在其中，於是就和男方在旅館共度春宵，從此和對方保持外遇的關係。

然而過了一陣子，美香又想尋求新的刺激，於是不顧男子反對，再次參加了閨密舉辦的聚會。結果男子預知到美香要來，直接在聚會的餐廳門口堵人，讓美香最終無法參加聚會。不只如此，氣憤的男子還告訴閨密老公，抖露閨密專門在辦這種聚會的事。而閨密老公又聯繫上美香丈夫，使得美香外遇的事情曝光。

由於美香外遇後的一些不尋常舉動，早就引起老公的懷疑，因此就在東窗事發後，兩人只得離婚收場。而閨密雖然沒鬧到離婚，但也遭到老公的嚴格監視，無法再舉辦類似聚會。如此悲劇收場的結果，讓美香感到相當後悔，不該沉溺於外遇的快感之中，只是已為時已晚。

外遇 日本 結婚 性行為

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