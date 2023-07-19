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10年夫妻觀念落差大怎解？ 她每遇事向店家反應卻引來夫不耐

聯合新聞網／ 綜合報導
女網友抱怨自己與丈夫外食觀念不同造成的狀況。示意圖／ingimage
女網友抱怨自己與丈夫外食觀念不同造成的狀況。示意圖／ingimage

現代人生活忙碌，許多人會選擇外食取代自己下廚。日前，有女網友在PTT分享，自己與結婚10的老公外出飲食的觀念差異極大，並舉例有次兩人在外吃燒烤時，原PO發現店家提供的凍豆腐發霉，便主動向店家反應，丈夫卻不耐煩的希望原PO不要要求對方處理，也讓原PO因此不開心，發文詢問大家夫妻之間觀念不同如何平衡。

原PO表示，自己已與丈夫結婚10年，且對方小自己5歲，自結婚以來便都是選擇出外覓食。然而，兩人對外食觀念截然不同，原PO認為，丈夫對店家特別包容，並指出兩人曾在吃到飽燒烤店，發現店家提供的凍豆腐已發霉，原PO本打算向店家反應，丈夫卻不耐煩的表示不要吃到發霉的凍豆腐即可，不需向店家特別反應。

原PO仍擔心會有其他顧客吃到發霉的凍豆腐，加上她在未發現發霉時，已將豆腐放進火鍋內，並吃下肚，便向服務生說明狀況。不過，對方僅表示會替原PO換一盤新的豆腐，未主動將火鍋湯頭替換，讓原PO忍不住向丈夫抱怨，卻換來丈夫的諷刺，向原PO說道「不要吃就好，不然就叫店經理出來嘛！」

原PO接著舉例，自己與丈夫曾有次看到某店家的自助吧旁有蟑螂，原PO擔憂蟑螂跑進湯內，於是向店家解釋狀況，原PO的行為卻依舊無法獲得丈夫認同，「我先生就是給我一副『我到底在忙什麼』的臉。」

除了在自助吧看到蟑螂外，原PO表示，後續主餐上來後，她發現自己點的雞肉沒熟，丈夫卻告知她把沒熟的地方切掉就好，不要麻煩店家。原PO強調，雞肉仍有血水，且無法確定其他地方有無煮熟，希望店家可重新替她的雞肉加熱。

原PO表示，自己與丈夫經常因為類似小事吵架，更不能理解對方為何不主動幫忙，甚至對原PO冷嘲熱諷。原PO盼透過發文詢問網友，了解夫妻外食觀念不合有何解方。

許多網友建議原PO還是可以主動向店家反應，爭取自己權益，並分析原PO老公想法的原因，「我覺得兩件事情妳都可以自己決定怎麼處理耶！先生挺不挺又是另一回事」、「妳先生就是認為店家只要被這樣反應，他們都會下手搞客人，所以不想妳反應」、「妳就是想要先生認同，但他每次反應都不如預期，妳才會有這個狀況，下次想怎麼做就怎麼做」、「妳先生可能真的很怕食物被加料，所以希望妳不要反應。」

外食 PTT 兩性關係

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