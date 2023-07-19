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沒穿內褲下樓拿外送！男友氣到罵人 妹子委屈：不想打斷透氣大業

聯合新聞網／ 綜合報導
情侶干涉對方穿著不算少見，不過因為「沒有穿內褲」而吵架，這個理由就很特別。示意圖／Ingimage
情侶干涉對方穿著不算少見，不過因為「沒有穿內褲」而吵架，這個理由就很特別。示意圖／Ingimage

情侶干涉對方穿著不算少見，不過因為「沒有穿內褲」而吵架，這個理由就很特別。一名女網友透露，她下樓拿外送時因為沒有穿內褲，導致男友生氣，引起網友們熱議。

原PO昨（18）日在Dcard發文表示，夏天她在家基本上全裸，出房間去客廳之類的公用地區會套個長衣服，男友也知道她這個習慣，然而前幾天她被家人叫去拿外送，就穿著家居服裙子下樓了，「這是一件黑色、棉質的過膝長裙，磅數不低」。

「但男友知道我真空下樓後非常生氣」，原PO表示，男友認為她是有另一半的人，這種行為十分離譜，不穿內褲就出門，有變態怎麼辦。但女子認為，沒有人會想到或是看見，搭個電梯到一樓警衛室而已，就幾分鐘，「不是很想要特地穿內褲，然後打斷我的透氣大業」。

對此，網友意見分成兩派，「都過膝了，是要怎樣才會走光，這就算平地摔也不太會走光了」、「我是覺得不穿也沒差啦，就下樓拿外送而已，能出什麼事」、「我支持妳，我也是這樣」。但也有網友認為，「萬一風剛好一吹，還是不小心跌倒就沒了，或者搭電梯剛好遇到偷拍之狼，他就賺翻了，人不能太鐵齒」、「妳連給男友安個心都不願意，還是多溝通吧」、「偏噁，很沒衛生」。

另外也有留言表示，觀念不同，需要好好理解對方，「變態才不會管妳穿不穿內褲，妳穿成俄羅斯套娃也照脫不誤，內褲主要功能就是衛生跟安全感，大家都看不到，妳自己也覺得沒差，走路也不會滴分泌物，那就是個人選擇，只是妳男友無法接受而已」、「外面有穿好就好，誰會知道妳沒有穿內褲，不過站在男友角度會擔心好像也正常，我覺得都沒錯」、「跟另一半觀念不同，就看能否尊重」。

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