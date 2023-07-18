生小孩第一年要準備多少錢？ 過來人一致認為30萬元絕對不夠

生小孩是一筆大開銷，過程中包含產檢、購買嬰兒用品、替媽媽安排月子中心等，對許多新手爸媽而言，會不知該準備多少錢才夠。有將升格當父親的網友在PTT上表示，自己已仔細評估生小孩所需的花費，預計只需自備30萬元即可，盼透過發文獲得過來人經驗，了解30萬元是否足以負擔生小孩的第一年。

原PO透露，自己預計各花10萬在做月子與購買嬰兒用品上，再各5萬準備滿月禮和其餘雜項支出，他補充，岳母會在白天時幫忙顧小孩，因此不須另外多一筆請保母的開銷，總計只需花費30萬元，原PO詢問網友生一個小孩的第一年，自備30萬是否充足。

文章底下，許多網友強調月子中心收費並非原PO想的便宜，「我訂月子20天就要17萬了，10萬是在…」、「10萬坐月子去不了月子中心，只能找月嫂或訂月餐」、「台北的話，月子中心一個月平均價格大概落在15～25萬左右」、「桃園的月中住一個月8萬多」。

也有網友分享過往經驗，提醒原PO有幾項支出未計算完全，「大概3萬就可以到高級滿月禮了」、「過來人經驗，第一胎第一年抓50萬元以防萬一，第二年開始每月1萬元」、「你這前提是小孩健康無任何突發疾病」、「我產檢自費加公費就花了快十萬元…，懷孕中、產後哺乳期的保健品還沒算進來」。