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情侶出遠門誰開車？ 他曝過往情史苦喊：從未坐過副駕

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男子發文表示自己與另一半出遠門從未坐過副駕，好奇網友是否會為了另一半去考駕照。示意圖／ingimage
一名男子發文表示自己與另一半出遠門從未坐過副駕，好奇網友是否會為了另一半去考駕照。示意圖／ingimage

情侶出門遊玩為求方便，多會選擇開車出遊，不過台灣地小、車多，尖峰時段塞車不斷消耗駕駛精神，若沒有人和駕駛換手接替，很有可能發生疲勞駕駛的情況。日前一名網友在Dcard上發文詢問「有多少人開車是沒得換手的」，表示自己從沒坐過另一半駕駛的車，因此好奇詢問網友是否會為了幫另一半分擔車程而去考駕照

原PO表示，自己交過的女友中有兩任騎車、開車都不會，另外三任只會騎車，因此每次出遠門都必須自己開車到目的地，從未體驗過坐在副駕駛座的感覺，他也無奈說到，就算到休息站稍作休息，上路後很快又會想睡覺，讓他不禁嘆「疲勞駕駛真的很危險」。

貼文一出，許多網友紛紛表示贊同，「會耶，因為心疼男友開長途沒辦法休息，所以去報名考駕照，但是考到後男友還是不敢給我載，完全沒意義」、「因為很早就會開車也經歷過沒人幫忙開車的爛體驗，所以只要開遠程經過休息站一定會跟男友交換開」、「會耶！捨不得他太辛苦，有計劃要去考駕照，在那之前不管長途短途，都會在副駕陪他聊天」。

也有不少網友持相反意見，「不會開車也不想學，因為想不到有哪個地方開車停車是方便的」、「不會欸，覺得累就搭高鐵、Uber啊，為什麼出遠門一定要開車？台灣才多大」、「大不了到當地再租車」、「雙北真的不用機車、開車，捷運很方便欸」、「你不適合開車，遠距離請搭大眾運輸再換計程車或租車」。

駕照

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