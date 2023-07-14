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愛情新流行「微劈腿」？「裝單身滑Tinder」遊走曖昧刺激 社群時代4大微P高手你暈了嗎

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image source：示意圖／Pexels

文／徐暘甯

感情關係裡，對另一半忠誠是最基本的尊重，也是認真經營一段關係最基礎的標準。當我們發現伴侶劈腿時，許多人可以快刀斬亂麻，迅速做出切割感情的決定；不過，若是另一半「微劈腿」又該怎麼辦呢？

感情關係裡，對另一半忠誠是最基本的尊重，也是認真經營一段關係最基礎的標準。當我們發現伴侶劈腿時，許多人可以快刀斬亂麻，迅速做出切割感情的決定；不過，若是另一半「微劈腿」又該怎麼辦呢？

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什麼是微劈腿？

隨著社群時代興起，有不少人借著網路上可以匿名、隱藏部分個人資訊的便利性，和其他人曖昧互動、保有發展潛在關係的可能。這樣的現象被心理學家馬丁‧格拉夫（Martin Graff）稱為「微劈腿（micro-cheating）」，指的是「在有另一半的狀態下，刻意營造自己是單身的情境，因而與他人有肢體或精神上的曖昧往來」

感情關係裡，對另一半忠誠是最基本的尊重，也是認真經營一段關係最基礎的標準。當我們發現伴侶劈腿時，許多人可以快刀斬亂麻，迅速做出切割感情的決定；不過，若是另一半「微劈腿」又該怎麼辦呢？

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遊走曖昧灰色地帶　「微劈腿」行為有哪些？

有別於過去一定要「抓姦在床」或是有實際肉體出軌證據的劈腿定義，新時代的人際關係界線因為網路和社群興起而逐漸模糊，許多人都遊走在劈腿與未劈腿之間的灰色地帶，例如：刻意不公開自己的感情關係，假裝單身；對特定對象的社群媒體特別關注，瘋狂按讚、留言；背著另一半與他人互傳曖昧訊息；又或是在已有穩定關係的狀態下，偷偷使用交友軟體

感情關係裡，對另一半忠誠是最基本的尊重，也是認真經營一段關係最基礎的標準。當我們發現伴侶劈腿時，許多人可以快刀斬亂麻，迅速做出切割感情的決定；不過，若是另一半「微劈腿」又該怎麼辦呢？

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雖然這些行為可能是追求一時新鮮、刺激感，未必是真的出軌，不過「忠誠」和「誠實」是一段感情最重要基礎，身處網路時代中的我們更要好好思考自己是否合乎這兩項標準，以免在不知不覺中傷害另一半，成為大家口中的渣男、渣女。


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