她待育幼院九年無人關心 當上模特兒母突現身「一直來要錢」

許多人在成年出社會後，會將一部分的薪水當作「孝親費」感謝父母的付出。日前，有女網友在Dcard上表示，小時候父母離婚且家境不富裕，九歲時便被安置於育幼院。她透露在育幼院時，母親從未前來探視，卻在不久前因得知她為模特兒，透過社會局獲得她聯絡方式頻繁要錢，讓她感到心情複雜。

女網友在文中說明，從小父母離異，雖父親曾表明會給予贍養費，最後卻不見人影。她說母親有嚴重躁鬱症，過去十分沉迷網路交友，甚至曾將幼時的她丟在陌生男網友家，差點讓她被男網友強行脫下褲子，所幸當時她強烈抵抗，男人才沒有得逞。

因為躁鬱症，與沉迷網路交友的關係，她說母親並未出門工作，小時候都是依靠與他人借錢度日，母親甚至會在快沒錢時僅買自己的便當，讓她餓肚子。因此，她在九歲時被社會局安置於育幼院，並在院中生活長達九年。

女網友強調，母親在九年間從未關心過她，但近期卻因在網路上看到自己擔任模特兒的照片，認為有金錢價值，透過社會局的志工取得聯絡方式，不斷與她要錢，甚至威脅不給錢就要告她。雖然自己不害怕母親的言論，卻仍感到非常心寒。

文章底下吸引許多網友安慰她，鼓勵她繼續過自己的日子，「往自己的目標前進就對了，其他不用管太多，不然就是變相的在懲罰自己」、「別人越無恥，妳才能越無情。堅強的斷捨離，願妳餘生很幸福能治癒童年」、「心疼原po，加油你的世界會慢慢變好的，總有一天會遇上真正愛你的人。」