處男、宅男網上約「清純女」 慘染愛滋、梅毒等6性病…醫嘆：免錢的最貴
免費往往才是最貴！台灣有醫生分享2個相似案例，指2名男子先後上網約炮，與陌生女子發生關係，他們同樣感染愛滋、梅毒、第一型和第二型疱疹，其中1名處男宅男更有「菜花」和淋病等6種性病，但患病異口同聲形容女方「看起來蠻清純的」，令到醫生慨嘆「這世上不要錢的最貴，不要相信漂亮的女人會免費送上她們的身體」，更提醒各位男士「『毒玫瑰』在網路（江湖）上行走，千萬不要心存僥倖」。
泌尿科醫生唐守宏在facebook專頁表示，最近有1名一臉憨樣的年輕人走入診所，原因是陰莖上面有個大約半厘米的圓形傷口，「長得像火山口，也不太痛」，唐詢問對方最近有沒有性接觸，病人指「有…（但）不認識對象」。
情況令唐想起數年前1個病例，病人是1名宅男，「就是整天打鍵盤那種，第1次性經驗是鼓起勇氣在網路上，找了個對象」，檢驗報告和今次結果一模一樣。
2位病人同樣感染愛滋、梅毒、第一型和第二型疱疹，當中宅男病患更有「菜花」和淋病，但他們異口同聲形容「對方看起來蠻清純的」，令唐在fb提醒男士「要自保，懂得至少戴上保險套」，另外，「也是最重要的，這世上不要錢的最貴，不要相信漂亮的女人會免費送上她們的身體」，提醒各位男士「『毒玫瑰』在網路（江湖）上行走，千萬不要心存僥倖」，而且加入「約炮軟體」、「現代愛情」和「性病」共3個標籤。
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文章授權轉載自《香港01》
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