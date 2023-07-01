交往3年男友「太愛大便」崩潰分手 釣出苦主：你沒這病根本不懂

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聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友抱怨自己的男友無時無刻都在大號，生活上一些緊急時刻也因要大號而耽誤，連兩人要滾床都會鬧肚子痛。示意圖／ingimage
一名網友抱怨自己的男友無時無刻都在大號，生活上一些緊急時刻也因要大號而耽誤，連兩人要滾床都會鬧肚子痛。示意圖／ingimage

情侶間會因什麼原因分手？一名網友抱怨自己的男友無時無刻都在大號，生活上一些緊急時刻也因要大號而耽誤，連兩人要滾床都會鬧肚子痛，交往3年實在受不了於是提出分手。

原Po在Dcard發文，提到男友太愛大便，「每次有急事找他不是在大便就是在大便的路上」，且每天都要大四、五次，每次都待超久，「出門就要大便，在外面就說肚子痛要回家大便、看風景看到一半就說要大便」，她舉例之前受傷跌倒，需要男友來攙扶或接送，但對方都要去大便，要愛愛了又肚子痛，一開始也認為不是男友的錯，但時間一久就覺得很煩，且有急事要找他又跑去大便，甚至會將車直接停在路上，原Po不滿表示「叫他去看醫生又不去，人類有病就應該去看醫生，索性直接分了，真的有夠煩」。

原Po也補充，雖然明面上兩人是因為大便所以分手的，但實際上她研究過並買益生菌給男友吃、陪他去看醫生，不過男友每次都只過一下下就又不持續治療改善，也常切水果、多煮一些青菜給他吃，對方還是老是要吃炸雞腿、炸雞排等食物。她吐露這樣的情況已經持續三年，男友是那種肚子痛就沒辦法走路的類型，「我實在不敢想像未來哪天我羊水破了，他跟我說：等一下我肚子痛要去上廁所」。

貼文一出引起廣大網友回覆，「這是我聽過最好笑的分手理由」、「會不會連分手時 ，對方是在大便中得知消息」、「當他下一任女友問他跟上一任分手原因，他該如何回答？他：等等我先去大便」、「好鬧，又覺得他有點可憐」、「聽起來很荒謬，但每天大四五次好像真的不正常」、「我前男友也突然一直在大便，見面也一直去大便，後來分手才知道劈腿半年」。

也有網友指出原Po男友的狀況應是腸躁症，「腸躁症？跟我前男友一樣，一直想大便…」、「你沒腸躁症你根本不懂。男生真是雖小，先說拉肚子型，就是找益生菌每一種都試試到哪一種對你有用為止，我自己是試到很煩了，而且益生菌有的價格也不斐⋯⋯我就是那種複合型的，一週7天4天拉肚子，2天便秘，1天正常。醫生直接跟我說很難醫好，單方面一種還能控制，問題你又拉又便秘，開止瀉給你怕你拉不出來，開瀉藥給你（親自體驗過，放個屁屎全部都出來了）你懂腸躁症的痛苦嗎？不是不想醫好，是要測試所有益生菌，花錢花時間，真的很累人，我自己是吃益生菌吃到不想試了」，原Po也回應「如果連改變都不願意，那我只好請他另請高就了。菌種我也都查好資料整理給他看了，就是不願意吃，人生有幾個年可以讓你一直去試」。

拉肚子 情侶 分手

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