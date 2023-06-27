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嫂抱怨小姑回娘家坐月子「太雙標」 網打臉：這行為很貼心

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為媽媽與新生兒示意圖，非新聞當事人。圖片來源/ingimage
圖為媽媽與新生兒示意圖，非新聞當事人。圖片來源/ingimage

根據民間習俗，生小孩後產婦要閉關坐月子，調養身體恢復元氣。有些人選擇住月中，有些人請月嫂，也有些人請婆家或是娘家長輩幫忙，看個人的狀況而定。有位嫂嫂抱怨小姑不讓她在婆家坐月子，要她回娘家，如今小姑自己卻要回來坐月子「有夠雙標」，引發熱議。

原po在匿名公社抱怨，說原本以為小姑是好人，近日發現「天下的菇一樣毒」。原po當初要生小孩的時候，小姑請嫂嫂回娘家坐月子，「不要麻煩婆婆」，如今小姑要生了，卻厚臉皮說要回娘家坐月子，要婆婆幫忙。原po大罵，「有夠雙標的噁心菇」。

網友一面倒，「沒有雙標阿！她的觀念就是各找各媽」、「完美示範，雙標仔說人雙標」、「各自回娘家沒問題啊～而且自己媽媽做會比用心」、「大家都一樣回娘家，有什麼不對嗎」、「你小姑超貼心耶！ 讓你回你娘家坐月子」

網友笑，「討拍翻車現場」、「姑當初為自己鋪路，所以先讓妳回去做月子，我覺得蠻合理的」、「這位嫂嫂其實是怕小姑若是回娘家坐月子的話，會麻煩到自己」、「還是原Po其實想去月子中心，要直說喔！」、「找婆婆坐月子的勇氣可嘉」、「關於月子都去月子中心最好」、「回自己的娘家做月子，真的比較自在」。

坐月子 月子中心 婆婆 媳婦 小姑

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