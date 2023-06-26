第一次過夜…女友洗完澡只穿內衣 他傻問「1句」場面凍結：太木頭了

情侶交往後，有人習慣慢慢相處，有人則是喜歡「趕進度」。有一名男網友表示，最近第一次和女友出去外面過夜，這是他第一任女友，她洗完澡後，只穿了內衣和短褲就走出來，這時原po卻突然冒出「1句話」讓女友瞬間冷掉，直言「可不可以不要那麼木頭」，網友看完也笑翻。

網友在Dcard以「第一次跟女友出去過夜就被…」為題發文，他表示女友比他大兩屆，他是女友的第二任，女友則是他的第一任，最近端午連假，原po也第一次和女友出去外面過夜，女友洗完澡後，上半身只穿著內衣，下半身穿著短褲，就走出廁所。

原po幫女友吹頭髮時冒出了色色的想法，心想女友該不會在色誘自己，但是又想一下，認為女友個性單純直白，平常都是有話直說，如果想要發生關係應該會直說，不會用暗示的方式，所以他也就當沒事發生，繼續把頭髮吹乾。

因為房間裡開著冷氣，吹完頭髮後原po就直接問女友，「會冷嗎？要不要借妳穿我的衣服」，結果女友整個傻眼回「你女朋友在你面前只有穿內衣，然後你還在問她會不會冷？」，原po愣住後，女友直接把短褲脫掉，然後躺在床上，原po這時才知道女友是真的想色色的意思，女友也直言「可不可以不要那麼木頭」。

網友看完也笑翻，「不管男生女生想要色色應該都是用暗示的吧？誰會直接用說的⋯？」、「再問下去，就真的冷了」、「你單純，不主動進出擊還或不知道怎麼進攻是一回事，但是不要把對方也想得很單純」、「為什麼我覺得很害羞，女友好帥」。

但也有人認為原po是對的，「當然要得到明顯的同意才能『幹嘛』啊，不然越想越不對勁怎麼辦」、「我說真的，我當年第一次時也是有問，超怕對方，越想越不對勁，你這樣是對的」、「你不知道現在先先簽同意書嗎？等等過五年提告性騷，性侵害，順便公布姓名你就完了知道嗎」。