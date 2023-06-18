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受害Z女公開道歉私訊「這一天來了」 宥勝突爆：我被性侵過

社區高中女友遭酸「花瓶」 一中男1句話嗆爆友人！路人被閃瞎：太man

聯合新聞網／ 綜合報導
情侶示意圖。圖／Ingimage
情侶示意圖。圖／Ingimage

學生時期的甜甜戀愛總是令人嚮往。女網友在Dcard分享一段趣事，表示在圖書館見到一對情侶讀書，其中男方為就讀地方第一志願「XX一中」的高中生，女方則是某社區高中學生，不料在女友暫時離開座位，一段男生和其友人的對話，竟讓她被這對小情侶閃瞎，開心直呼「太甜了」。

原PO表示，當天去圖書館，剛好坐在一對高中情侶旁，兩人都相當認真地讀書。後來女生離開座位，原PO便聽到男生的同學們竊竊私語，先是稱讚男生女友「蠻正的欸」，隨後卻吐出一句「是XX高中的喔，這樣算花瓶嗎，你讀第一志願欸」。

原PO分享，該名一中男友不僅瞪了友人一眼，還回擊「啊讀第一志願又怎樣？現在是民國初年嗎？什麼怪觀念啊，跟她交往乾你屁事」，瞬間讓那位酸言酸語的友人尷尬說道「開玩笑的啦」，其他人也連忙打圓場，然而這一切早已讓目睹全程的原PO被閃瞎，高喊「是要不要太man啊」。

原PO更加碼指出，待女友回到座位後，男友不僅沒有跟她說剛剛發生的事情，反而女生有不會的題目，他還是充滿耐心地教對方。而兩人離開圖書館時，小情侶交換背書包，原PO也瞥見男生背包裡裝有蜜粉、唇釉等女性用品，可愛畫面讓她不禁直呼「明明沒吃糖果卻覺得好甜呀」。

貼文一出，網友們紛紛留言大讚，「這男學生很棒欸，而且女生雖然不是第一志願，但也是在認真學習」、「我這就把他們載到戶政事務所去」、「被甜甜的小故事療癒一整天」、「學生時期的戀愛真是甜甜的」、「這小故事讓我在喝的少糖奶茶直接變全糖」、「男的觀念正確值得讚賞」、「好可愛，希望他們可以長長久久」。

情侶 圖書館 Dcard

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