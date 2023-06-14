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獅子大開口！竹科男提親 女友爸媽荒謬喊「1物換5條件」全場傻眼

聯合新聞網／ 綜合報導
一名竹科男表示近期提親，女友爸媽卻開出五條件，讓他傻眼批「噁心嘴臉暴露出來」。示意圖／ingimage
一名竹科男表示近期提親，女友爸媽卻開出五條件，讓他傻眼批「噁心嘴臉暴露出來」。示意圖／ingimage

在敲定婚事之前，都會先由男方提親，有網友近日便分享他的經驗。原PO發文表示和女友交往2年，女友爸媽提親當天開了五個條件，包含婚後要給一人5萬的孝親費、事後紅包費要對分等。當原PO爸媽問對方能提供什麼，對方回答讓全場傻眼，連原PO女友都受不了，批「為什麼要把事情搞得那麼複雜」。

一名網友在臉書專頁「靠北女友2.0」發文，大嘆「沒想到抖音狗血提親劇會讓我碰見」。原PO稱自己在竹科上班，父母留了3筆店面給他，加總起來，年收也有約300萬。

原PO表示，跟女友交往已2年半，也到適婚年齡，期間也常到女友家作客，女友爸媽也沒什麼奇怪之舉，沒想到提親時，「噁心嘴臉暴露出來」。

原PO說，女友爸媽在提親當天開了五個條件，「1.結婚後要給孝親費（一個人5萬）、2.另外買間房（台北）要登記女兒名、3.婚禮男方辦，事後紅包費要對分、4.每個月要回娘家聚（台北、台南）、5.女方父母買房要幫忙支付頭款」。

對方說完條件後，原PO爸媽則問「好處你們都拿了，請問你們提供什麼對等條件？」對方則答道「女兒青春」。原PO當下傻眼，並說女友的反應也一樣。而當女友質問爸媽「為什麼要把事情搞得那麼複雜！」，便被痛斥「吃裡扒外」，隨後，女友氣炸回「我結婚哪時要你們作主」。

原PO表示，事後對方家長還一直說「條件沒達到別結了！不要浪費時間」。但原PO也慶幸女友認為登記結婚就好，「她不想再活在長輩掌控陰影下，想跟我一起打拚」。但原PO也擔心「後面日子，女方家長真的會放過我們嗎？」

對此，網友留言表示「你女友要是真有這麼愛你，就好好珍惜，聽她的」、「登記完掌控權就在你身上了」、「趕快有小孩，女方父母就變了」、「既然你女友都這樣說了，有什麼好顧忌的？」、「兩面手法～先嫁過去再說」。

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