結婚不能將就！台灣妹破除「大齡女子」迷思 紅翻兩岸獲萬人盛讚：人間清醒

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聯合新聞網／ 綜合報導
台灣一名女子敘述關於大齡女子焦慮心態，以及如何應對親戚逼問時的答覆，引發兩岸網友熱烈回響。圖／擷自Youtube頻道
台灣一名女子敘述關於大齡女子焦慮心態，以及如何應對親戚逼問時的答覆，引發兩岸網友熱烈回響。圖／擷自Youtube頻道

隨著歲數增長，不少未婚女性就會受到父母與親戚的催婚壓力，為了配合社會期待與目光，漸漸地感到焦慮，甚至否定自己。近日Youtube節目「Dcard調查局」訪問幾位民眾對大齡女子的定義，以及面對親戚逼婚如何應對等，其中一名穿黑色休閒西裝的女子向主持人表示，她認為大齡女子這詞語「很荒謬」，且認為女性不應感到焦慮，將就不適合自己的選擇，接著很有邏輯地敘述自己對婚姻看法。影片曝光後獲得上萬網友按讚，甚至被轉貼到大陸微博和小紅書上，大陸網友紛紛盛讚該名女子「句句真相，人間清醒！」。

Dcard調查局一個月前上傳一段訪問民眾對大齡女子看法的影片，影片中有不少民眾認為，現代人不應該因為年齡到了某個階段，就必須要有一個伴侶結婚，並認為找到適合自己的對象很重要。但也有29歲的女性感到焦慮，擔心即將邁入30歲大關會嫁不出去。

其中，一名穿著黑色西裝、留著長髮的女子被問什麼人需要被歸類在「大齡女子」時，該名長髮女果斷回應，「沒有人該被歸類到這個詞裡面」，並且她認為大齡女子這詞很荒謬，從台灣男女性別比例數據看來，已經嚴重失衡，反而是男性該緊張才對，「很多大齡男子也找不到對象啊！」。

接著主持人問長髮女，隨著歲數增長，她是否也感到焦慮，長髮女則直言「我沒有這種焦慮！」，也指出最該擔心的是，人處於焦慮情況下，容易做出錯誤判斷，她以團康遊戲「音樂椅」（music chair）舉例，所有參與者得在音樂停止時，找到距離最近的椅子坐下，但這不是好決定，「就是你肚子餓的時候，你隨便抓什麼東西就吃，但它可能是壞的啊」，她認為結婚也是一樣道理，不能因為年齡大等因素將就，「沒有該結婚的年齡，只有該結婚的感情」。

後來主持人問她，如果面對親戚詢問感情狀態或逼婚，應該如何應對，長髮女坦言，自己過年碰過親戚問過類似問題，她會反問「那你們結婚之後覺得過得好嗎？」，或者姑姑會勸她，「女孩子嘛！早晚要找個男人有個肩膀依靠啊」，但長髮女會反問對方，「那妳有沒有覺得結完婚之後啊，撐起這個家的肩膀是妳！」。

該名女子認為，大齡女子這詞語「很荒謬」，沒有人應該被定義在這種詞語裡面。 圖／擷自Youtube頻道
該名女子認為，大齡女子這詞語「很荒謬」，沒有人應該被定義在這種詞語裡面。 圖／擷自Youtube頻道

女子認為人在焦慮情況下，容易做出錯誤的判斷。 圖／擷自Youtube頻道
女子認為人在焦慮情況下，容易做出錯誤的判斷。 圖／擷自Youtube頻道

該則街訪影片上架一個多月後，已經吸引1.1萬名網友按讚，甚至還被轉貼到大陸微博小紅書上，許多大陸網友紛紛稱讚長髮女的邏輯清晰，說的句句皆是金句，「說的真的很對」、「說的太好了！我為妳鼓掌！」、「人間清醒」、「人生那麼長，結婚一定要慎重啊，怎麼可以差不多就行了」、「真相了，親戚們總說要找個人依靠，可是有沒有想過所有風雨都是這個人帶來的」。

該段話也被轉貼到臉書，獲得熱烈迴響累積2.1萬個讚，許多台灣網友也認同表示，「思路清晰」、「說了大實話」、「句句戳中人心。做人真的不必勸人結婚，結了未必幸福」。

結婚 小紅書 Dcard 婚姻 催婚 伴侶

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