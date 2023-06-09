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嫌棄初戀改嫁豪門！人妻結婚6年悔不當初：有錢人的飯碗真的端不起

聯合新聞網／ 綜合報導
一名人妻發勸世文，奉勸那些想嫁入豪門的姊妹們請三思。示意圖／ingimage
一名人妻發勸世文，奉勸那些想嫁入豪門的姊妹們請三思。示意圖／ingimage

不少人都曾嚮往過嫁入豪門，期盼婚後能過上物質優渥的生活，不過卻有一名女網友發文勸世，表示自己當初嫌棄初戀沒出息，因此改嫁富三代，怎料結婚6年來，發生各式各樣離譜的事情，讓她悔不當初。

該名女網友在匿名公社以「想嫁豪門請三思」為題發文，她透露自己結婚六年，如今相當後悔，當初因嫌初戀沒出息，所以答應富三代的追求，原以為能過上童話般的生活，怎料實際嫁進門後才發現，「門當戶對的觀念一點錯都沒有」。

原po表示，每次家族聚餐時，爸媽是公務員的身分都會被拿出來嘲笑，連身旁的妯娌們也會說三道四，她表示自己在家中的地位如同「女傭」，早上要早起做早餐，跟打掃阿姨一起做家事、洗衣服，且每天只有一千元零用錢。

原po感嘆，老公說好聽是富三代，但實際上就是個在家族企業工作的社畜，家裡沒有一樣東西是在他名下，不論房子、車子全都被公婆掌握，連加油都要報統編，「說有多丟人就有多丟人」。

而老公下班回家也只會打電動，只有生日和情人節才會買名牌包給她，原po表示自己整天待在家，連出門都要報備，簡直就跟坐牢一樣。

但身旁的朋友都很羨慕她嫁入豪門、坐豪車，開口就要她請客，讓她實在很尷尬，因為她根本沒錢可用，且車子也不是她的，就算有副卡也不能刷，為了怕丟臉她只好硬著頭皮結帳，最後回家錢包只剩下零錢。

遭遇各種離譜的經歷後，讓她發文奉勸那些想嫁入豪門的姊妹們，「他們的飯碗我們真的端不起，富二、富三代的男人不是玩咖就是媽寶，沒一個正常人，如果硬要嫁也不是不行，就等著當籠子裡的金絲雀吧，永遠被關著」。

文章曝光，網友們紛紛表示，「這樣都沒快樂了，跟坐牢沒什麼兩樣」、「豪門沒有錯，是嫁錯人，如果他愛你，所有問題都不是問題」、「忍耐！他媽只有他一個兒子，媳婦總會熬成婆的」、「很誠懇的勸世文」、「當初你出嫁圖的什麼心裡沒數？豪門再多錢也不是你賺的。

富二代

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